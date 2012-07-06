iPhone 4S cepte patladı

Finlandiya’da 17 yaşındaki bir öğrencinin cebindeki iPhone 4S patladı. Cebinden çıkan dumanı fark eden genç, “Telefon üç aydır sorunsuz çalışıyordu” dedi.

Fin basınında yayınlanan bir videoda, Henri Helminen babasının arabasından çıkıyor. Yazın çalıştığı iş yerine doğru yürüyen videoda Henri’nin cebinden dumanlar çıkmaya başlıyor.

Bu sırada aceleyle telefonu cebinden çıkaran Henri telefonu uzaklara fırlatıyor. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, Henri iPhone’un üreticisi Apple ile iletişime geçtiğini söyledi.

Henri, “Telefonu 3 aydır sorunsuz bir biçimde kullanıyordum. Daha önce ısınma bile meydana gelmemişti. Apple telefonu inceleme kararı aldı” dedi.

Henri’yi işe götüren babası Juho Helminen de, “Önce oğlumun sigaraya başladığını düşündüm fakat daha sonra bağırmaya başlayınca yardıma koştum. O gün işe bir saat erken gittiği için facianın eşiğinden dönüldü. Çünkü normalde o saatlerde telefon yanındayken uyuyordu” dedi.

Henri’nin elinde yanık izi oluştuğu kaydedildi. 2011’de Sydney’de bir iPhone 4 alev almıştı. Öte yandan Apple tutkunları yaşananların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Vatan Gazetesi'nin haberine göre; bazı kullanıcılar, internet sitelerine “Olayın yaşandığı yer Nokia’nın fabrikasına çok yakın. Apple’ın satışını düşürmek için böyle bir video yayınlandı” açıklamasını yaptılar.