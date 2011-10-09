T24 LogoT24 Logo
Yaşam

iPhone 4S 12 saatte 200 bin sattı

Apple'ın "dağ fare doğurdu" yorumlarına yol açan yeni akıllı telefonu iPhone 4S, sadece 12 saat içinde 200 bin sattı.

09 Ekim 2011 03:00

T24 - Apple'ın "dağ fare doğurdu" yorumlarına yol açan yeni akıllı telefonu iPhone 4S, sadece 12 saat içinde 200 bin sattı. Kullanıcıların yoğun ilgisine dayanamayan iPhone 4S'ler tükenince, önsipariş alımı da durduruldu.


Apple'ın Salı akşamı iPhone 4S'i duyurmasıyla birlikte cihazın önsipariş dönemi de başladı. Sadece 12 saat içinde iPhone 4S, 200 bin satmayı başardı.


Aynı süreci bir önceki model iPhone 4 için de değerlendiren Apple'dan yapılan açıklamada, ilk 24 saat içinde iPhone 4'lerin 600 bin adet önsipariş aldığını kaydetti.


Bu açıklamanın ardından kullanıcılardan yoğun ilgi gören iPhone 4S'in önsipariş dönemi de sona erdi. Zira Apple, telefonun resmen satışa sunulacağı tarih olan 14 Ekim'e kadar stok yetersizliği dolayısıyla sipariş alımını durdurmuş durumda.


Apple'ın iPhone 4S lansmanını yapmasıyla birlikte Apple eleştiri oklarına hedef olmuş, iPhone 5'i duyurmadığı için kullanıcıların tepkisini çekmişti. Birkaç yeni özellikle yeni bir iPhone 4'ü kullanıcılara sunan Apple'ın gelecek yılın sonuna kadar iPhone 5'i duyurmayacağı sanılıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24