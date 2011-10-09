iPhone 4S 12 saatte 200 bin sattı

T24 - Apple'ın "dağ fare doğurdu" yorumlarına yol açan yeni akıllı telefonu iPhone 4S, sadece 12 saat içinde 200 bin sattı. Kullanıcıların yoğun ilgisine dayanamayan iPhone 4S'ler tükenince, önsipariş alımı da durduruldu.



Apple'ın Salı akşamı iPhone 4S'i duyurmasıyla birlikte cihazın önsipariş dönemi de başladı. Sadece 12 saat içinde iPhone 4S, 200 bin satmayı başardı.



Aynı süreci bir önceki model iPhone 4 için de değerlendiren Apple'dan yapılan açıklamada, ilk 24 saat içinde iPhone 4'lerin 600 bin adet önsipariş aldığını kaydetti.



Bu açıklamanın ardından kullanıcılardan yoğun ilgi gören iPhone 4S'in önsipariş dönemi de sona erdi. Zira Apple, telefonun resmen satışa sunulacağı tarih olan 14 Ekim'e kadar stok yetersizliği dolayısıyla sipariş alımını durdurmuş durumda.



Apple'ın iPhone 4S lansmanını yapmasıyla birlikte Apple eleştiri oklarına hedef olmuş, iPhone 5'i duyurmadığı için kullanıcıların tepkisini çekmişti. Birkaç yeni özellikle yeni bir iPhone 4'ü kullanıcılara sunan Apple'ın gelecek yılın sonuna kadar iPhone 5'i duyurmayacağı sanılıyor.

