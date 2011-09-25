iPhone 4'ler elden çıkarılıyor

T24

Özellikle elektronik değiş tokuş hizmeti Gazelle'den yetkililer geçtiğimiz hafta içerisinde iPhone 4 satışlarında yüzde 84'lük bir artış olduğunu söylüyorlar.iPhone 5'in piyasaya çıkmasının ertelenmesi kullanıcılar üzerinde daha büyük bir heyecan yarattığı konuşulurken, piyasaya çıktığı zaman, diğer bütün elektronik cihazlarda olduğu gibi, iPhone 4'ün ve daha eski iPhone modelleri değer kaybedecek. iPhone 4'leri değer kaybetmeden ellerinden çıkartmak isteyen kullanıcılarsa Gazelle gibi sitelere başvuruyor. Bu arada yalnızca iPhone 4'ün değil iPhone 3G ve iPhone 3GS'in de satışlarında büyük patlama olduğu söyleniyor.