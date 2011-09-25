T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

iPhone 4'ler elden çıkarılıyor

iPhone 5'in kısa zaman sonra çıkacak olması iPhone 4'ün satışlarını artırdı.

25 Eylül 2011 03:00

T24 - iPhone 5'in Ekim ayında resmen duyurulacağı ve yine aynı ay içerisinde piyasaya sürüleceği haberleri gelmeye devam ederken, iPhone 4 satışları da kullanıcılar arasında artmaya başladı.

Özellikle elektronik değiş tokuş hizmeti Gazelle'den yetkililer geçtiğimiz hafta içerisinde iPhone 4 satışlarında yüzde 84'lük bir artış olduğunu söylüyorlar. 



iPhone 5'in piyasaya çıkmasının ertelenmesi kullanıcılar üzerinde daha büyük bir heyecan yarattığı konuşulurken, piyasaya çıktığı zaman, diğer bütün elektronik cihazlarda olduğu gibi, iPhone 4'ün ve daha eski iPhone modelleri değer kaybedecek. iPhone 4'leri değer kaybetmeden ellerinden çıkartmak isteyen kullanıcılarsa Gazelle gibi sitelere başvuruyor. Bu arada yalnızca iPhone 4'ün değil iPhone 3G ve iPhone 3GS'in de satışlarında büyük patlama olduğu söyleniyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24