T24 LogoT24 Logo
Dünya

iPhone 4 rekora gidiyor

Apple, iPhone 4 için ilk gün verilen siparişlerin 600 bini geçtiğini açıkladı.

17 Haziran 2010 03:00

T24 - Apple, iPhone 4 için ilk gün verilen siparişlerin 600 bini geçtiğini açıkladı.
    
Sadece konuşmaya yarayan tuğla gibi cihazlar 26 yılda her bilgi ve iletişim hizmetine anında ulaştığımız mnobil bilgisayarlara dönüştü.

Kısa süre önce duyurulan ve önceki gün ABD’de mağazalarda satışa sunulan Apple iPhone 4 akıllı telefonun ilk gün 600 bin sipariş aldığı açıklandı.

Apple tarafından yapılan açıklamada iPhone 4’ü kontratla satan AT&T mağazaları, AT&T alışveriş sitesi, Apple Store’lar ile sanal mağazada iPhone 4 için verilen siparişlerin 600 bini geçtiği, bu rakamın iPad dahil bugüne kadarki tüm Apple ürünlerinin ilk gün satışından daha fazla olduğu belirtildi.

Siparişlerin tahmin edilenden fazla gerçekleşmesi yüzünden stoklar tükendi, AT&T ve Apple sanal mağazalarında sipariş alımının bir süre durduruldu. Öğle saatlerinden sonra açılan sanal mağazalara girip sipariş verenlere en erken 2 Temmuz’da teslimat taahhüt edilebildi.

Yeni nesil iPhone 4 akıllı telefon, 6 Haziran’da tanıtılmış, önceki gün de piyasaya çıkmıştı. Sipariş patlaması yüzünden New York borsasında Apple hisseleri 1 günde yüzde 3 prim yaptı.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24