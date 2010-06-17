iPhone 4 rekora gidiyor

T24 - Apple, iPhone 4 için ilk gün verilen siparişlerin 600 bini geçtiğini açıkladı.



Sadece konuşmaya yarayan tuğla gibi cihazlar 26 yılda her bilgi ve iletişim hizmetine anında ulaştığımız mnobil bilgisayarlara dönüştü.



Kısa süre önce duyurulan ve önceki gün ABD’de mağazalarda satışa sunulan Apple iPhone 4 akıllı telefonun ilk gün 600 bin sipariş aldığı açıklandı.



Apple tarafından yapılan açıklamada iPhone 4’ü kontratla satan AT&T mağazaları, AT&T alışveriş sitesi, Apple Store’lar ile sanal mağazada iPhone 4 için verilen siparişlerin 600 bini geçtiği, bu rakamın iPad dahil bugüne kadarki tüm Apple ürünlerinin ilk gün satışından daha fazla olduğu belirtildi.



Siparişlerin tahmin edilenden fazla gerçekleşmesi yüzünden stoklar tükendi, AT&T ve Apple sanal mağazalarında sipariş alımının bir süre durduruldu. Öğle saatlerinden sonra açılan sanal mağazalara girip sipariş verenlere en erken 2 Temmuz’da teslimat taahhüt edilebildi.



Yeni nesil iPhone 4 akıllı telefon, 6 Haziran’da tanıtılmış, önceki gün de piyasaya çıkmıştı. Sipariş patlaması yüzünden New York borsasında Apple hisseleri 1 günde yüzde 3 prim yaptı.







