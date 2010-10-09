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Dünya

İphone 4 paramparça!

'İddiaya göre 'Apple'ın iPhone masası mühendisleri' bir büyük tasarım hatası daha tespit etti.'

09 Ekim 2010 03:00

T24 - Kılıfla, cam arka yüzey arasında bir kum tanesi bile kalsa telefon fotoğraftaki hali alabilir...




Apple, ABD'de Nixon yönetiminin düşmesine neden olan Watergate skandalından esinlenilerek 'antengate' diye anılan olayın şaşırtıcı bir şekilde başarıyla üstesinden geldi. iPhone 4'teki bir tasarım hatasıyla antenin yanlış yere konuşlandırılması yüzünden bazen telefon çekmiyordu. Bir de üstüne 'Apple Kralı' Steve Jobs, pişkin pişkin "Telefon çekmiyorsa siz de diğer elinizle tutun" dedi. Bu arsız açıklama bile telefona ilgiyi azaltmadı.


Apple, üçüncü parti kılıf satışını durdurdu

İnternette teknoloji blogları yeni bir söylentiyle çalkalanıyor. İddiaya göre 'Apple'ın iPhone masası mühendisleri' bir büyük tasarım hatası daha tespit etti. iPhone 4'ün arka yüzeyi cam. Telefonunda  sürgülü kılıflardan kullananlar, birkaç ay sonra telefonu kılıfından çıkardığında arka yüzeyde 'paramparça' bir görüntüyle karşılaşibilir. Bu durumun nedeniyse kılıf takılırken kılıfla telefonun yüzeyi  arasında kalabilecek bir partikül, mesela bir kum  tanesi bile olabilir.
Apple tarafından henüz doğrulanmayan bu durum blog'larda şimdiden 'camgate' diye tanımlanıyor. İnternette büyük yankı yaratan tasarım hatasını Apple'daki kaynaklarından bilgi alan Ryan Block duyurdu. Block'a göre sorunu tespit eden Apple, kendi mağazalarında üzerinde 'iPhone için üretilmiştir' damgası olan 'üçüncü parti' kılıfların satışını durdurdu. Avrupa ve ABD'deki mağazalarda telefonun arkasını saran sürgülü kılıflardan artık bulunmuyor. Apple'ın sorunun kaynağını tespit etmek için yeni bir test programı başlattığı da öne sürüldü.


FELÇLiLER BiYONiK OLACAK

ABD Berkeley Bionics isimli şirketin geliştirdiği eLegs, bacaklarını kullanamayan kişilerin ayağa kalkıp yürüyebilmelerini sağlayacak. San Francisco'da bir basın toplantısında duyurulan yapay zekalı biyonik araç sayesinde yürüyemeyen kişi kendi ayaklarının üzerinde saatte 3.2 kilometre hızla hareket edebilecek. Batarya ile çalışan eLegs, kullanıcısının teşebbüs ettiği hareketi bilerek tamamlıyor.


BU SiLAH EĞLENDiRiYOR

Sony PlayStaion 3'ün yeni kontrolörü Move için aksesuarlar da peşi sıra gelmeye başladı. Kasımda satışına başlanacak olan bu plastik oyuncak, Move mekanizmasıyla bütünleştirildiğinde ortaya savaş oyunlarından alınan zevki katlayacak bir makineli tüfek çıkıyor. Tüfek 30 dolara satılacak (42 TL) olacak.


260 LiRALIK TABLET

Duyduk duymadık demeyin; ‘Çin malı Amerikan markası' Cherrypal 188 dolara (260 TL) satılacak tablet bilgisayarı CherryPad'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 7 inçlik ekrana sahip tablette 800 MHz ARM 111 işlemci, 2GB'lık bir flash deposu, bir microSD kart slotu, 6-8 saat batarya ömrü olacak. İşletim sistemiyse Android 2.1. 






(Menderes Özel- Milliyet - Ekim 2010)

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