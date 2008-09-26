iPhone 3G bekleyişi bitti

Vodafone Türkiye, merakla beklenen iPhone 3G'yi bu gece satışa sundu. Bağdat Caddesi Vodafone Store ve Kanyon Apple Premium Reseller Troy'da, ilk iPhone'ların satışı nedeniyle çeşitli şovlar, DJ performansları ve dans gösterileri yapıldı.

>>> iPhone'da geri sayım başladı



>>> iPhone kullanıcıları dikkat



Kanyon Alışveriş Merkezinde toplanan kalabalık, etkinliklerin ardından satışın başlaması üzerine mağazaya girdi.

Yekta Fırtına adlı genç, ilk iPhone'u mağaza yöneticisi Bülent Eryüzlü'den satın aldı. GSM operatöründen yapılan açıklamaya göre, iPhone 3G'yi dünyadaki cep telefonu kullanıcılarına sunan ilk operatör olan Vodafone, tüm dünyada heyecanla karşılanan bu telefonu şimdiye kadar Avustralya, Yeni Zelanda, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Hindistan ve Çek Cumhuriyeti'ndeki kullanıcılarla buluşturdu.