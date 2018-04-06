İSTANBUL, (DHA)- Bu yıl 14\'üncüsü düzenlenen İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödülleri sahiplerini buldu. Uluslararası Türksoy\'la İpekyolu Dergisi ve İpekyolu Stratejik Araştırmalar Derneği\'nin birlikte düzenlediği ödül töreni Wow İstanbul Hotel’de gerçekleşti.

Törende konuşan İpekyolu Dergisi imtiyaz sahibi ve İpekyolu Stratejik Araştırmalar Derneği Başkanı Seyfullah Türksoy, ödüle layık görülen her ismin titizlikle belirlendiğine dikkat çekti. Türksoy, \'\'İş dünyası, kültür-sanat, siyaset, yerel yönetimler, akademi, Türk Dünyası gibi farklı kategorilerde belirlenen başarılı isimler, 14 yıldır İpekyolu çatısı altında güzel bir dostluk ve işbirliği tablosu sergiliyor. Ülkemizin birlik ve beraberliğe büyük ihtiyaç duyduğu bir ortamda, bu tür etkinliklerin çok faydalı olduğu inancındayım” diye konuştu.

Eski bakanlardan Egemen Bağış\'ın da katıldığı ödül töreninde Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Romanya, Bosna-Hersek, Gürcistan, Hollanda, Almanya başta olmak üzere pek çok ülkedeki başarılı isim bir araya geldi.

Gecede, 23 farklı kategoride ödüller dağıtıldı. “Yılın Eğitimcisi” ödülünü Mektebim Okulları Kurucusu Ümit Kalko alırken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da “Yılın Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü. Kafaoğlu’nu temsilen ödülünü almaya Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fahri Konuk geldi. Konuk, Zekai Kafaoğlu’nun teşekkürlerini iletti. \"Yılın PR Kuruluşu\" ödülünü ise Kök Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kılıç aldı.

\"ZAMANIN İLERİSİNDE HİZMET VERİYORUZ\"

\"Yılın PR Kuruluşu\" ödülünü aldıkları için mutlu olduklarını ve ödülün iyi bir moral olduğunu söyleyen Kök Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kılıç, \" 2017 yılında Kök Medya olarak yüzde 300’lük bir büyüme sağladık. Müşterilerimize zamanın ilerisinde, dünyadaki tüm gelişmelerle hizmet veriyoruz. Bu ödül bize iyi bir moral oldu. 2018 yılında da çalışacağız ve üreteceğiz. Bütün ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

“VATAN SEVGİSİ OLMADAN VERİLEN EĞİTİM, VATAN HAİNLERİNİ ORTAYA ÇIKARABİLİYOR”

Ödülünü Egemen Bağış’tan alan Ümit Kalko, \"Çağdaş muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmamızın tek yolu eğitimden ve vatan, millet, bayrak sevgisinden geçiyor diyerek şunları söyledi :

“Bu ödüller bizi hedeflerimize daha çok motive eden bir araç bu yüzden ödülü verenlere teşekkür ediyorum. Bizim yaptığımız iş çok stratejik, eğitim sektörü artık geçmiş dönemlere göre daha ön planda olan bir iş. 15 Temmuz darbe kalkışmasında da gördük ki aslında bazı şeyler sadece eğitimle olmuyor. Çünkü söz konusu darbe kalkışmasını kimler yaptı diye baktığımızda hepsi eğitimli insanlardı ama içlerinde vatan, millet, bayrak sevgisi yoktu. Demek ki vatan, millet, bayrak sevgisi olmadan sadece eğitim verilirse vatan hainleri ortaya çıkabiliyor. Bizim gibi özel okulcuların çok daha büyük işler yapması, çok daha güzel okullar açması ve geleceğe akıl ve bilim yolundan gidecek nesiller yetiştirmesi gerekiyor.”

“İNSANLIK İPEKYOLU’NUN ÖNEMİNİ YENİDEN ANLAMAYA BAŞLADI”

Eski bakan Egemen Bağış da insanlığın İpekyolu’nun önemini yeniden anladığını söyledi. Bağış, “Tarih boyunca İpekyolu\'nun en önemli geçiş yolu olan ülkemiz, şimdi yeniden bir yıldız gibi parlamaya başladı. Dünyadaki stratejik konumumuz, genç nüfusumuz, enerji kaynaklarına olan coğrafi yakınlığımız ve milletimizin çalışkanlığı, azmi Türkiye\'yi farklı boyuta taşıyor. Bu akşam çok değerli kişiler ödül aldı. Dünyanın dört bir yanından gelen insanları ağırlıyorlar. İstanbul gibi doğunun en batılı, batının en doğulu, Avrupa’nın en Asyalı, Asya’nın en Avrupalı şehrinde böyle bir anlamlı törende bulunmak benim için mutluluk vesilesi. Bütün kazananları kutluyorum, tebrik ediyorum” diye konuştu.

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