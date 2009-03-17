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Yaşam

İpekçi'nin yeni koleksiyonu sandıklardan çıkacak

Modacı Cemil İpekçi yeni kreasyonunu Mardin'deki köyleri dolaşarak çeyiz sandıklarındaki eşyalarla oluşturacak.

17 Mart 2009 02:00

Modacı ve tasarımcı Cemil İpekçi, Mardin'in köylerinde çeyiz sandıklarını inceleyerek yeni tasarımlar hazırlayacağını söyledi. 

İpekçi, yaptığı açıklamada, Mardin'de Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nin Sosyal Destek Projesi kapsamında açtığı "Yerel Kıyafetler Tasarımı Cemil İpekçi Atölyesi"ni moda ve tasarım okuluna dönüştüreceğini belirtti.

Moda ve tasarım okuluna şimdiye kadar 70'e yakın kadının müracaat ettiğini belirten İpekçi, şunları söyledi:

'Moda ve Tasarım Okulu'nu hayata geçirerek kadınlara istihdam alanları yaratmayı ve Mezopotamya kültürünün zenginliklerini dünyaya tanıtmak istiyorum. Kadınlarda istek ve potansiyel var. Her ay 10 günümü Mardin'de geçireceğim. Bu gelişlerimde köyleri tek tek dolaşarak, çeyiz sandıklarındaki giysileri, takıları, iğne oyalarını ve evlerdeki eski eşyaları inceleyeceğim. Çok güzel şeyler çıkacağına inanıyorum. Mezopotamya kültürünün zenginliklerine çeyiz sandıklarında rastlayacağıma inanıyorum.'

İpekçi, Moda ve Tasarım Okulu'nda üretecekleri giysi ve tasarımlara Türkiye'de ve Avrupa'da pazar bulmaya çalışacaklarını da belirterek, 'Artık kadının ayakta durma zamanı geldi. Kadınlarımızı Avrupa'daki fuarlarla buluşturmamız lazım' diye konuştu.

(AA)

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