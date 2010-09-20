İpekçi'nin defilesi tehlikede mi?

T24 - Cemil İpekçi'nin 25 Eylül'de Mardin'deki Kasimiye Medresesi'nde yapacağı "Mardin" defilesi tartışmaları da beraberinde getirdi. İpekçi, Mardin'de çağdaş olan her şeye karşı çıkıldığını söyledi.







Habertürk'ün haberine göre; ünlü modacı Cemil İpekçi, "Kutsal mekanlarda defile yapılıyor" eleştirilerine şu sözlerle cevap verdi:



"Medreseler halkın ve zanaatçıların eğitimi için kullanılan mekanlardır, ibadet yeri değildir. Medreselerin hepsi artık müze oldu. Defile Kültür Bakanlığı'nın himayesinde yapılıyor. Bakanlığın bilgisi var. Üstelik Mardin'in kültürünü dünyaya tanıtacak, yeniden gündeme getirecek bir defilenin böyle bir noktaya getirilmesi üzücü."



"Namaz kılınıyor"



Defileye itiraz eden MÜSİAD Mardin Hizmet Sektörü Kurulu Başkanı Şeyhmuz Dinçer ise medresede hâlâ namaz kılındığını savundu ve "İnanç turizminin ruhuna aykırı işler yapılıyor. İnsanlar modern dünyanın sıkıntılarından kaçarak buraya sığınıyorlar. Bu gibi mekanlarda edebiyat, sanat ve şiirle ilgili etkinliklere tepki gösterilmiyorken, defileye tepki gösterilmesinin gerekçelerini düşünmek lazım" dedi.

"Çağdaş olan her şeye karşı çıkıyorlar"



Dinçer'in iddialarına itiraz eden İpekçi, "Eğer orada namaz kılınıyorsa, o zaman neden şimdiye kadar ayakkabıyla ve başı açık girilmesine izin verildi. Dinçer'in sözünü ettiği STK'lar, Mardin'de çağdaş olan ne varsa karşı çıkıyor. Tabii ki demokratik bir ülkede yaşıyoruz, görüşlerini ifade edebilirler. Ama laik bir hukuk devletinde yaşıyoruz, bunun gereklerini gözardı etmesinler" diye konuştu.



