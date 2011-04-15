-İPEK YOLU PROJESİNE ''HARİTA ENGELİ'' ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - TCDD Genel Müdürlüğünün, ''Demir İpek Yolu'' kesin projelerinin hazırlanmasında kullanılacak haritaların Çin'e gönderilmesi için izin istediği Genelkurmay Başkanlığı, haritaların yurt dışına çıkışı için Bakanlar Kurulu kararı gerektiğini bildirdi. Çin Demiryolu Bakanlığı da süreç bu nedenle uzayınca çalışmaların tamamlanması için Türkiye'ye ekip gönderdi. Geçen yıl başbakanlar düzeyinde imzalanan sözleşmeyle Türkiye'de Edirne'den Kars'a hızlı tren hatlarının inşası için devlet kredisi sağlama sözü veren Çin, kesin projeleri hazırlama aşamasında ''harita aksaklığı'' yaşadı. Çinli yetkililerin, uygulama çalışmalarını kesin projelere dönüştürmek için TCDD Genel Müdürlüğünden hızlı tren yapılacak hatların sadece çizgi şeklinde belirlendiği haritaları istemesi üzerine TCDD Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı'na başvurdu. Genelkurmay ise Türkiye haritalarının yurt dışına çıkarılması için Bakanlar Kurulu kararı gerektiğini bildirdi. Sürecin hızlandırılması için harekete geçen Çin Demiryolu Bakanlığı, 6 kişilik bir ekibi Türkiye'ye göndererek, çalışmalara başladı. Türkiye'de demiryolu sektöründe faaliyet gösteren Çinli firmalardan da destek alan ekip, özellikle Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattını inşa eden ortaklıkta yer alan firmalarında görev yapan 40 Çinli mühendisle işbirliği yapıyor. Çin'in Türkiye'ye vereceği kredi miktarı belirleyecek kesin projelerin bir an önce tamamlanmasını isteyen TCDD Genel Müdürlüğü ise haritaların Çin'e gönderilebilmesi için Bakanlar Kurulu kararı alınmasını bekliyor. Çin, haritalar alınamasa bile ekibini genişleterek kesin projeleri Türkiye'de tamamlama kararı aldı. -İLK KAZMA GELECEK YIL VURULACAK- Demir İpek Yolu Projesi için ilk kazmanın gelecek yıl vurulması planlanıyor. Türkiye'de demiryollarına 20-30 milyar dolarlık Çin devlet kredisi sağlaması beklenen proje ile Çin, Avrupa ülkelerine ulaşmak için Türkiye'yi tanıtım merkezi haline getirmek istiyor. Türkiye ile Çin arasında demiryolu alanında işbirliğini geliştirmek amacıyla dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile Çin Demiryolu Bakanı Liu Zhijun arasında geçen yıl 7 Temmuzda Pekin'de mutabakat zaptı imzalanmıştı. Yıldırım ile Zhijun, iki ülke başbakanlarının Ankara'da yaptığı görüşmenin ardından 8 Ekim 2010'da da ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Demiryolu İşbirliği Anlaşması''na imza koymuştu.