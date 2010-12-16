İpek yolu internet yolu olacak

T24 - Turkcell'in grup şirketi Superonline öncülüğünde 5 ülkeden 7 operatör, 7 bin 750 km'lik kesintisiz karasal internet altyapısını kuracak. RCN (Regional Cable Network) adını taşıyan proje, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre kentinden İstanbul'a kadar uzanacak ve 2 milyar insan için internet erişimi sağlayacak.





Projenin Ankara'daki tanıtım toplantısına Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Yıldırım proje ile bölgesel işbirliğini önemli bir adımının atıldığına dikkat çekti. Yıldırım, iletişim otoyolları genişledikçe üzerinde taşınan bilgilerin ve data trafiğinin de artacağını ifade ederek "Bölgede yaşayan insanların birbiri ile etkileşimi dostluğu kardeşliği daha da gelişecek. Uluslar milletler birbirine daha da yakınlaşmış olacak. Türkiye'deki internet erişim altyapısının neredeyse yüzde 90'dan fazlası genişbanttan sağlanıyor. 1.5 senedir mobil genişbantı da ilave etmek suretiyle ülkemizin iletişim altyapısını geliştiriyoruz" diye konuştu.



2002 yılında Telekom'un tek operatör olduğu dönemlerde Türkiye'nin çıkış kapasitesinin 1 GB olduğunu hatırlatan Yıldırım bugün geliştirilen yeni projeler ile 545 bin GB çıkış gücüne sahip olunduğunu söyledi. Türkiye'nin coğrafi konumunun getirdiği sorumluluğu yerine getirdiğini de sözlerine ekleyen Yıldırım şöyle devam etti:



"Asırlarca İpek Yolu olarak Baharat yolu olarak insanlığın refahı için hizmet vermiş bir konumda. Bugün değişen dünyada sadece ulaşım yolları ile değil sadece hızlı tren hatları ile değil sadece enerji koridorları ile değil topyekun medeniyetlerin insanlığın ayrımı için kullanıyor."



Evini su basan ADSL için teşekkür etti



Bakan Yıldırım konuşmasında karların erimesi ile evlerini su basan Konya'nın bazı beldelerindeki vatandaşları da ziyaret ettiğine değindi. Burada bir vatandaşla yaşadığı anıyı anlatan Yıldırım "Vatandaş bana dedi ki çok teşekkür ederim. Bunlar gelir geçer biz buna üzülmüyoruz. Siz ADSL'i buraya getirdiniz bize yaptığınız en büyük hizmet budur. Vatandaş İstanbul'da yaşayınca da bu ihtiyacı hissediyor. Bozkırın dere beldesinde de bu ihtiyacı hissediyor" diye konuştu.



Yıldırım şirketlerin devletten devlete işbirliğinin daha önüne geçtiğini ve daha hızlı işbirlikleri kurabildiğine de dikkat çekerken "Bizim vazifemiz bu işleri yapan firmalara operatörlere destek olmak. Onların önünü açmak. Daha hızlı hareket etmelerini sağlamak olmalıdır. Bu proje ile birlikte iki milyarlık bir nüfusa hizmet edecek. Bu neredeyse dünya nüfusunun üçte birine tekabül ediyor. Türkiye'nin kardeş Arap dünyası ile geliştirdiği son yıllardaki ekonomik ilişkilerin bir anlamda iletişim altyapısının güçlendirilmesi ile daha da ileriye taşınması demek oluyor" dedi.



İstanbul dünyanın internet üstlerinden biri olacak



Turkcell Grup CEO'su Süreyya Ciliv ise internetin ortaya çıkardığı fırsat eşitliğini ülkenin yanı sıra bölgeye de yaymak konusunda dev bir adım attıklarını dile getirirken proje ile Türkiye'nin bölgenin internet üssü olacağını söyledi.



Ciliv, "5 ülkeden 7 firma bir takım oyunu kurarak Türkiye için bölge ve dünya için dev bir projenin adımını atıyoruz. Bölgedeki 200 milyona yakın nüfusa hızlı kesintisiz ucuz interneti sunacağı için halka inmesinde dev bir adım olacak. İstanbul'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir dijital otoyol kurarak en hızlı şekilde internetin hem bölge insanına ulaşmasını hem de Ortadoğu ve Asya'daki insanların hızlı internete ulaşmasını sağlayacağız" diye konuştu.



Mobil internet kullanıcı sayısını önümüzdeki yıllarda 5-6 milyara çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizen Ciliv, mobil internet halka inince data trafiğinin hızla artacağını öngörüyor.



GSMH artacak



Projenin Birleşik Arap Emirlikleri adına ortağı ve Konsorsiyumun Başkanı olan Ali Amiri ise proje ile kapasite ihtiyacının karşılanması, milli anlamda modernleşmenin yanı sıra Gayri Safi Milli Hasıla'nın da artacağını söyledi. Amiri "Şu anki sistemlerle gelecek nesil şebekelerle birlikte ulaşılacaktır. Gelecek nesil teknolojiler internet trafiğinin bant genişliğini attırmada katkıda bulunacaktır" dedi.



Ortadoğu'nun en uzun karasal fiber internet altyapısı



RCN Projesi ile Füceyre'den (Birleşik Arap Emirlikleri) başlayıp Riyad (Suudi Arabistan), Amman (Ürdün) ve Tartus'tan (Suriye) geçerek İstanbul'a ulaşacak fiber optik kablo hattı, Ortadoğu'da ilk defa Körfez bölgesinin tamamını kapsayacak. Kuş uçuşu 3 bin 875 km olan ve yedekli yapısı ile toplam 7750 km'yi bulan RCN Projesi, su altı ve fiber kabloların en yoğun birleşme noktalarından biri olan Füceyre ve Batı arasında bölgenin en uzun karasal fiber optik altyapısı olacak.



Füceyre'den İstanbul'a uzanacak ve halen Bulgaristan sınırında hazır durumda olan yaklaşık 15 bağlantı noktası üzerinden Avrupa'ya ulaşma fırsatı yaratacak RCN altyapısı, saniyede 12,8 Terabit veri taşıma kapasitesine sahip bulunuyor. Fiber optik kabloların izleyeceği iki farklı rotada ilk aşamada saniyede 2,4 Terabit kapasite aktif hale getirilecek. Benzerlerinden farklı olarak RCN'de yer alan tüm operatörler ilk günden itibaren her iki fiber optik kabloyu da yalnızca bu iş için ayıracak ve bu sayede hem bir hatta çıkan sorun diğerine yansımayacak, hem de altyapının gerektiğinde güncellenmesi çok daha kolay hale gelecek.



5 ülkeden 7 operatör, 1 milyar TL'lik yatırım



RCN Projesi, 5 ülkenin en önemli telekom şirketlerini bir araya getiriyor. Her biri iletişim teknolojileri alanında kendi ülkelerinin en önde gelen şirketleri olan Etisalat (BAE), Mobily (Suudi Arabistan), Ürdün Telekom/Orange Jordan ve Mada-Zain Ortaklığı (Ürdün), Suriye Telekom İdaresi (Suriye) ve Superonline (Türkiye), bu işbirliğiyle su altı kablolarının en yoğun birleşim noktalarından olan Füceyre'den Avrupa'ya uzanan bir altyapıya imza atıyor. Yaklaşık 1 milyar TL yatırım değeri olan bu fiber optik hat, 2011'in ikinci yarısında kullanıma açılacak.





(Medyatava'nın haberi)





