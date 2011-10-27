-İpek Yolu canlanıyor ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - Sadece tüccarların değil, doğu ve batı arasında bilgelerin, orduların, fikirlerin, dinlerin ve kültürlerin de yolu olan İpek Yolu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın girişimleriyle yeniden canlandırılacak. Yazıcı, başlattıkları İpek Yolu Projesi'nin, bu coğrafyada tarihi bir buluşmanın projesi olacağını belirterek, ''Hedefimiz, komşu ülkeler başta olmak üzere aramıza örülen psikolojik duvarları yıkmak, ekonomilerimizi güçlendirmek, siyasi olarak en üst düzeyde temaslarımızı arttırmaktır'' dedi. Bakan Yazıcı, ''İpek Yolu Ülkeleri Arasında Ticaretin Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılmasında Gümrük İdarelerinin Rolü'' konulu 4. Uluslararası İpek Yolu Forumu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak için Gürcistan'ın Batum kentine gitti. Gürcistan'a gitmeden önce AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Bakan Yazıcı, dünyanın en uzun ve en eski uluslararası ticaret yollarından biri olan İpek Yolu'nun, tarih boyunca hem geçtiği bölgeleri kalkındırıp halkın refah seviyesini yükselttiğini hem de doğu-batı kültür ve medeniyeti için bir köprü olduğunu anlattı. Uluslararası ilişkilerin ve dünya sisteminin yeniden yapılandırıldığı bir dönemden geçildiğini ifade eden Yazıcı, bu nedenle İpek Yolu Projesi'nin, tarihten bu yana çok iyi dostluklar kurmuş olan ülkeleri yeniden biraraya getireceğini kaydetti. Yazıcı, Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan; Çin, Azerbaycan, Hindistan, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Rusya, Suriye, Tacikistan, Güney Kore, Afganistan, Gürcistan ve Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün de dostluk ve ticaret bağlarını sımsıkı devam ettirmesi gerektiğini belirtti. Amaçlarının, İpek Yolu'nun söz konusu ülkeler arasında ticarette, ulaşımda, fikirde ve düşüncede bir değişim aracı olarak canlandırılması olduğunu anlatan Yazıcı, ''Bu perspektifle, İpek Yolu Projesi, bu coğrafyada tarihi bir buluşmanın projesidir. Hedefimiz; komşu ülkeler başta olmak üzere aramıza örülen psikolojik duvarları yıkmak, ekonomilerimizi güçlendirmek, siyasi olarak en üst düzeyde temaslarımızı arttırmaktır'' dedi.