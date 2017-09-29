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Spor

İpek Soylu, Taşkent Açık Tenis Turnuvası'na çeyrek finalde veda etti

Milli tenisçi, geçen sene turnuvada şampiyonluk yaşamıştı

29 Eylül 2017 21:54

Taşkent Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden İpek Soylu, partneri Irina Khromacheva ile çeyrek finalde Timea Babos-Andrea Hlavackova ikilisine 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Milli tenisçi İpek Soylu ile çiftlerdeki takım arkadaşı Rus Irina Khromacheva, Taşkent Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda yarı finalde elendi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen turnuvada mücadele eden İpek Soylu-Irina Khromacheva çifti, yarı finalde Macar Timea Babos ile Çek Andrea Hlavackova'nın karşısına çıktı. İpek ile partneri Khromacheva, rakiplerine 2-0 (6-2, 6-3) mağlup olarak turnuvaya veda etti.

İpek Soylu, geçen sene aynı turnuvada Rumen partneri Raluca Olaru ile çiftlerde şampiyonluk yaşamıştı.

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