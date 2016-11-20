İpek Soylu finali göremedi

WTA tarafından düzenlenen Taipei Challenger Turnuvası'nda mücadele eden İpek Soylu ile Büyük Britanyalı partneri Naomi Broady, Rus Natela Dzalamidze-Veronika Kudermetova çiftine 2-0 yenilerek yarı finalde elendi.

Tayvan'ın başkenti Taipei'de düzenlenen sert kort turnuvasının çiftler yarı finalinde, 3 numaralı seribaşı İpek Soylu ile Naomi Broady, Rus ikili Natela Dzalamidze ile Veronika Kudermetova'nın karşısına çıktı.

Dzalamidze-Kudermetova çifti, 54 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak İpek ile takım arkadaşını turnuvanın dışına itti.

İpek, Taipei Challenger'a teklerde ise 2. turda veda etmişti.