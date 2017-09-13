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Spor

İpek Soylu çeyrek finalde

Soylu, Belçikalı partneri Mertens ile çıktığı çift kadınlar ilk tur maçında 7-6 ve 6-3'lük setlerle galip geldi

13 Eylül 2017 20:55

21 yaşındaki İpek Soylu, partneri Elise Mertens ile WTA Tokyo çift kadınlarda adını çeyrek finale yazdırdı.

WTA Tokyo'da tek kadınlar ana tablosuna ön eleme turunda veda eden İpek Soylu, çiftler kategorisinde ise yoluna devam ediyor.

EuroSport'ta yer alan habere göre 21 yaşındaki milli tenisçi, Belçikalı partneri Elise Mertens ile çıktığı çift kadınlar ilk tur maçında Lyudmyla Kichenok-Katarina Srebotnik ikilisini 7-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Soylu-Mertens ikilisi çeyrek finalde yarın Kateryna Bondarenko-Aleksandra Krunic çiftiyle karşı karşıya gelecek.

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İpek SoyluWTATokyoElise Mertensçeyrek final

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