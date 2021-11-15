İpek Özbey, Cumhuriyet gazetesinden ayrıldı

Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya bugünkü köşe yazısında Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey'in gazeteyle yollarının ayrıldığını duyurdu.

Küçükkaya yazısında, "Birkaç ay öncesiydi... Haftalık söyleşileriyle gündem yaratan İpek Özbey, yeni çıkacak kitabı “Manşet” için kapağa birkaç cümlelik yazı yazmamı istedi. İpek’e şu mesajı atmışım: “Neredeyse her sabah Cumhuriyet’in kapısından ilk giren isimdir İpek Özbey... İşte o andan itibaren ‘haber’ ve ‘röportaj’ düşünmeye başlar. Türkiye’nin gündemini değiştiren soruların altında günler öncesinden başlayan bir hazırlık, çalışma ve emek yatar. Evet... Özbey’in son iki yılına gün gün şahidim. Elinizde tuttuğunuz ‘Manşet’te çok değerli bir basın emekçisinin büyük alın teri vardır!..” ifadesini kullandı.

Küçükkaya şunları kaydetti:

"İki yılın ardından İpek Özbey’i Cumhuriyet’ten TV dünyasına uğurluyoruz. Onu hafta içi her gün 16.00-18.00 saatleri arasında Halk TV ekranlarında izleyeceksiniz. Hafta sonu da programı var, unutmayın. Cumhuriyet’teki başarısını TV ekranlarına taşıyacağına inancım tam. Herkes biliyor ki onu çok özleyeceğim. Hem gazeteciliğini hem dostluğunu!.. Gazetenin yoğunluğundan, toplantılarından fırsat bulduğum anlarda Halk TV’yi açıp “İpek konuklarına neler soruyor?” diye izleyeceğim artık... Yolun açık olsun İpek Özbey..."