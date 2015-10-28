T24 LogoT24 Logo
Gündem

İpek Medya'ya polis baskını dünya basınında

Kayyum atanan Koza-İpek grubu bünyesindeki İpek Medya'ya polis biber gazıyla müdahale etti

28 Ekim 2015 14:31

Uluslararası ajanslar, bugün sabah saatlerinde kayyumun polis zoruyla Koza-İpek grubuna ait Kanaltürk TV, Bugün, Bugün TV ve Millet gazetesinin bulunduğu binaya girmesini 'son dakika' gelişmesi olarak duyurdu. 

Hürriyet'te yer alan habere göre,  dış basında, Koza-İpek Holding'in kayyuma devredilmesinin yansımaları şöyle:

Reuters:

İngiliz Reuters haber ajansı canlı yayın görüntülerine dayandırdığı haberinde, "Türk polisi, seçimler öncesinde, ABD'de yaşayan din adamı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hasmı (Fethullah Gülen) ile bağlantılı şirketlere yapılan operasyonlar kapsamında, muhalif bir medya şirketinin ofislerine zorla girdi" ifadesine yer verdi. 

Financial Times:

Türkiye medya üzerindeki kısıtlamaları genişletti: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümeti eleştiren televizyon ve gazetelerin bağlı olduğu Koza-İpek Holding'in Ankara'daki merkezi önünde toplanan kalabalığa karşı polisin biber gazı kullanmasıyla, Türk medyası üzerindeki baskısını artırdı.

Agence France-Press (AFP):

Fransız AFP haber ajansı gelişmeleri, "Gözyaşartıcı gaz ve su sıkan Türk çevik kuvvet polisi, çarşamba günü, hafta sonu yapılacak seçimden sadece günler önce, hükümeti eleştiren bir medya grubunun İstanbul merkezine girdi" ifadesiyle aktardı. 

AFP, "eylemin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın can düşmanı olarak görülen ve ABD'de sürgünde yaşayan din adamı Fethullah Gülen'le bağlantılı holding ile ilgili tartışmalı mahkeme kararının ardından geldiğini" de ekledi.

 

ETİKETLER

ipek medyabaskınpoliskayyumhaber

İlgili Haberler

Akın İpek'ten çalışanlarına: Görevinizin başındasınız, kayyumun sizi görevden alma yetkisi yok!

"El koymalarına kanunen hiçbir yol yok, yanlış hesap Bağdat'tan döner"

Akın İpek'ten Sabah ve Takvim'e cevap: Haberlerdeki bilgiler MASAK ve Maliye’ye dayandırılmıyor

"MASAK yaklaşık iki yıldan beri grubumuzu inceliyor, tüm istenen bilgiler, belgeleri ile birlikte kendilerine teslim edildi"

Melek İpek, kayyumlarla toplantı yaptı

"Gaz sıkmışlar, küçücük bir çocuk var hastaneye kaldırdık, sanki terörist burası!"

Demirtaş: Güne 'kayyum' adı altında zulümle başladık, burası AKP Türkiye'si

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İpek Medya grubuna yapılan polis baskınını değerlendirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24