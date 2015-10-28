İpek Medya'ya polis baskını dünya basınında

Uluslararası ajanslar, bugün sabah saatlerinde kayyumun polis zoruyla Koza-İpek grubuna ait Kanaltürk TV, Bugün, Bugün TV ve Millet gazetesinin bulunduğu binaya girmesini 'son dakika' gelişmesi olarak duyurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, dış basında, Koza-İpek Holding'in kayyuma devredilmesinin yansımaları şöyle:



Reuters:

İngiliz Reuters haber ajansı canlı yayın görüntülerine dayandırdığı haberinde, "Türk polisi, seçimler öncesinde, ABD'de yaşayan din adamı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hasmı (Fethullah Gülen) ile bağlantılı şirketlere yapılan operasyonlar kapsamında, muhalif bir medya şirketinin ofislerine zorla girdi" ifadesine yer verdi.

Financial Times:

Türkiye medya üzerindeki kısıtlamaları genişletti: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümeti eleştiren televizyon ve gazetelerin bağlı olduğu Koza-İpek Holding'in Ankara'daki merkezi önünde toplanan kalabalığa karşı polisin biber gazı kullanmasıyla, Türk medyası üzerindeki baskısını artırdı.

Agence France-Press (AFP):

Fransız AFP haber ajansı gelişmeleri, "Gözyaşartıcı gaz ve su sıkan Türk çevik kuvvet polisi, çarşamba günü, hafta sonu yapılacak seçimden sadece günler önce, hükümeti eleştiren bir medya grubunun İstanbul merkezine girdi" ifadesiyle aktardı.



AFP, "eylemin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın can düşmanı olarak görülen ve ABD'de sürgünde yaşayan din adamı Fethullah Gülen'le bağlantılı holding ile ilgili tartışmalı mahkeme kararının ardından geldiğini" de ekledi.