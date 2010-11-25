-İPEK ENERJİ'YE PETROL ARAMA RUHSATI İSTANBUL (A.A) - 25.11.2010 - İpek Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., ortaklığın enerji faaliyetleriyle ilgili olarak X. Siirt Petrol Bölgesinde yer alan petrol arama ruhsat başvurusunun Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilerek AR/IPK/4762 hak sıra numarası ile İpek Enerji'ye verildiğini bildirdi. İpek Matbaacılık'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, petrol ruhsat arama başvurusuna ilişkin bilgi verildi. Açıklamada şöyle denildi: ''Ortaklığımızın enerji faaliyetleriyle ilgili olarak X. Siirt Petrol Bölgesi'nde yer alan petrol arama ruhsat başvurumuz Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilerek AR/IPK/4762 hak sıra numarası ile İpek Enerji'ye verilmiştir. Siirt ili kuzey batısında yer alan ruhsatın batı sınırında yer alan Çelikli Üretim Sahası yaklaşık 40 yıldır faaliyettedir. Bugüne kadar 5 milyon varil petrol üretilmiş olan sahada 250-300 varil/gün üretime devam edilmektedir. Ruhsat sınırları içinde kalan Dodan Gaz Sahası'nda ise 4000m3/gün karbondioksit elde edilmektedir. Söz konusu ruhsat sınırları içinde 1960'lı yıllarda açılmış olan Tavan-1 kuyusuna ait veriler mevcut olup,bu verilere dayanarak ruhsat alanı potansiyelini Çelikli Sahası ile örtüştürmek mümkündür. Tavan yapısının kuzeyinde yapılan bir maden sondajında (700m) 300 metredeki çatlaklarda önemli derecede petrole rastlanmış olması ise bir başka olumlu veridir. X. Siirt bölgesinde yer alan bir diğer ruhsatımızda da (AR/IPK/4555) çalışmalarımız hızla sürdürülmekte olup, alınan sonuçlar umut vaad etmektedir. III. Ankara petrol bölgesinde bulunan 6 adet arama ruhsatındaki çalışmalarımız neticesinde ise bölgenin potansiyel arz etmediğine ve çalışmaların devam ettirilmemesine karar verilmiş olup, bu doğrultuda tüm ilgimizi Siirt bölgesine odaklamış bulunuyoruz.''