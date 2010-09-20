-İPEK: 12 DEV ADAMA VERİLEN ÖDÜL AZ BİLE ANKARA (A.A) - 20.09.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, Dünya Basketbol Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayan ''12 Dev Adam''a verilen ödülün az bile olduğunu söyledi. Haluk İpek, yaptığı açıklamada, tartışmaların yapıldığı ödül yönetmeliğinin üzerinde çalışılabileceğini kaydetti. Basketbolcuların da diğer amatör branşlardaki sporcuların da başarı için gayret gösterdiğini ifade eden İpek, ''Ama 12 dev adam, gerçekten Türkiye'nin dünyaya tanıtılmasıyla, Türkiye'nin gücünün dünyaya anlatılmasıyla ilgili çok iş görmüşlerdir. 12 Dev Adam'a verilen ödül az bile, ama diğer alanlarda başarıyı teşvik etmek için ödül konusunda fikirler de değerlendirilebilir'' diye konuştu. ''Türk sporuna baktığımız zaman, birçok açıdan ele alınması lazım'' diyen İpek, şunları kaydetti: ''Özellikle orta öğretim kurumlarındaki, spor alanından başlanması gerekiyor. Büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri, valilikler, il genel meclisleri ve bakanlıklar, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ile spor bakanlığı okulun yapıldığı yerleri birlikte planlamalılar. Biz sporcu kaynaklarımızı, henüz kaynağında üretemiyoruz. Nedeni ise spor alanlarımızda eksiklikler var. Gidin dünyaya, okulun bitişiğinde voleybol, basketbol sahaları, spor etkinliklerinin olduğu yerler okulların içinde. Biz sadece geçmişte okulu yapmışız. Şimdi spor salonu yapılıyor ama bu konuda daha komplike olmak lazım. Hem güreşçiyi, hem basketbolcuyu kaynağında üretmek gerekiyor.'' -''ANADOLU'NUN GÜCÜ DEVAM EDİYOR''- Güreşi çocukluğundan beri ilgisinin bulunduğunu belirten İpek, sözlerini şöyle tamamladı: ''Aktif olarak amatör futbol ve voleybol oynadım. Üniversite döneminde daha çok voleybol yaptım. Güreşe elimden geldiğince destek oluyorum ve katılıyorum. 10-15 yıl önce Türkiye genelinde özellikle güreş unutturulmaya çalışılıyordu. Ama Kırkpınar Yağlı Güreşleri bir motor görevi yaparak güreşi hep sürükledi. Şu an Türkiye'nin her tarafında yağlı güreşler yapılıyor. Artık yağlı ve karakucak güreşi engellemek isteseler de engelleyemezler. Güreşçiler bu çim sahalarda yan yana tutuştuğunda, güreştiğinde Anadolu'nun gücü devam ediyor demektir. Eğer bu yok olursa bilin ki birşeyleri kaybediyoruz demektir. O yüzden yaşatmamız gerekiyor.''