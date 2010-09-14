-İP'DEN YSK'YA BAŞVURU ANKARA (A.A) - 14.09.2010 - İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz, halk oylaması sonuçlarının sandık sandık ilan edilmesi talebiyle YSK'ya başvurdu. Partiden yapılan yazılı açıklamada, Cengiz'in referandum günü ''akşam saat 19.00'da henüz YSK'dan bir açıklama yokken, televizyon kanallarında sandıkların yüzde 90'ının açıldığını belirterek, sayım sonuçlarının YSK'ya ait internet sitesinde tek tek açıklanmasını ve partiye bildirilmesini'' talep ettiği belirtildi. YSK'dan talebe bir yanıt alınamadığı ifade edilen açıklamada, ''İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz 14 Eylül 2010 günü YSK'ya ülke genelindeki her sandığın sayım sonuçları tek tek açıklanmaları ve doğru birleştirilip birleştirilmediğinin denetlenebilmesi için 12.09.2010 tarih ve 08-2010/20 sayılı talebinin ivedilikle incelenerek sonucu hakkında bilgi verilmesi yönünde yeniden başvuruda bulundu'' denildi.K)