iPad ve iPhone için böbreğini sattı

Çin'de 17 yaşındaki bir genç, iPhone ve iPad alabilmek için böbreklerinden birini sattı.



Yasa dışı organ ticaretine karışan beş kişi hakkında dava açıldı. Dava, Çin'de özellikle gençler arasında artan tüketim eğiliminin olumsuz etkilerine karşı yeterli koruma önlemleri alınmaması tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Çengcu kenti savcıları, sanıkları 17 yaşındaki bir lise öğrencisinin böbreğini alarak kasıtlı zarar vermekle suçladı.

Sanıklar arasında bir cerrah, hastane görevlisi ve organ simsarlarının bulunduğu kaydedildi. Simsarlardan birinin böbrek için 35 bin dolar aldığı, öğrenciye ise 3500 dolar verdiği bildirildi.

Olayın, gencin ailesinin iPhone ve iPad'i nasıl aldığını sorgulaması üzerine açığa çıktığı ifade edildi.

Çin'de 1,5 milyon kişinin organ nakline ihtiyacı olduğu, ancak her yıl sadece 10 bin nakil yapılabildiği, bu durumun da yasa dışı organ ticaretini artırdığı belirtiliyor.