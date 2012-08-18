'iPad ve iPhone ABD'de yasaklansın'

Google, başta iPhone'lar olmak üzere iPad ve Mac'lerin ABD'de yasaklanması için girişimlerini başlattı.

Uluslararası Ticaret Komisyonu'na (ITC) bu ürünlerin yasaklanması için talepte bulunan Google, bu şekilde bu cihazların ülke genelinde satışını durdurmak istiyor.

Bloomberg'ün haberine göre Apple, Google'ın bünyesinde bulunan Motorola'ya ait bazı patentleri bu ürünlerde çiğniyor. Bu nedenle Google, ABD'de iPhone dahil diğer Apple cihazlarını görmek istemiyor.

Bu, Motorola'nın Apple'a karşı açtığı ikinci dava...



Samsung ikonları Apple'dan mı kopyaladı



Bir diğer dava ise Apple ile Samsung arasında devam ediyor. Apple, Samsung’un mobil cihazlarında kendi mobil cihazlarına ait olan ikonların kopyalandığı iddiasını destekleyecek bir sunum yapmıştı. Samsung, Apple'ın mobil cihazlarında yer alan telefon, müzik çalar, not defteri, ayarlar gibi uygulamaların ikonlarını kopyalamakla suçlamıştı.