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Bilim / Teknoloji

'iPad Mini 2 ve iPad 5 22 Ekim'de tanıtılacak' iddiası

iPad 5 ve iPad Mini 2'nin dışında yeni Mac Pro, yeni Macbook Air ve OS X Mavericks de tanıtılacak

09 Ekim 2013 14:34

Apple yeni nesil tableti iPad 5′i ve iPad Mini 2′yi 22 Ekim’de tanıtacak.

All Things D‘nin Apple’a yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre teknoloji devinin düzenleyeceği bu etkinlikte ayrıca yeni Mac Pro, yeni Macbook Air ve OS X Mavericks’in de tanıtılması bekleniyor.

Apple 10 Eylül’de düzenlediği etkinlikte sürpriz yapmayarak sadece yeni akıllı telefonları iPhone 5S ve iPhone 5C’yi iOS 7 ile birlikte tanıtmakla yetinmişti. Dolayısıyla Apple’ın üzerinde çalışmalarını bitirdiği bilinen yeni nesil iPad’lerinin bu ay içinde ayrı bir etkinlikte tanıtılması bekleniyordu. Daha önce sızan haberlerde tarih 15 Ekim’i işaret etse de sağlam kaynaklardan son alınan bilgiler yeni iPad’lerin ilk kez 22 Ekim’de yüzünü göstereceğini işaret ediyor.

Nerede düzenleneceği henüz bilinmeyen bu Apple etkinliği sadece davetiye sahiplerine açık olacak. Daha önce birçok kez görüntüleri ve özellikleri hakkında bilgi sızan iPad 5 ve iPad mini 2 dışında bu etkinlikte yeni Mac Pro, yeni Macbook Air ve OS X Mavericks de sahne alacak.

Beşinci nesil iPad’in daha incelerek iPad mini 2′nin tasarımına benzemesi, iPad mini 2′nin ise retina ekran özelliği alarak iPad’e daha fazla yakınlaşması bekleniyor. Buna ek olarak her iki tablet de 64 bit A7 çip kullanacak. Ayrıca daha önce paylaştığımız gibi iPad mini 2 bu etkinlikte tanıtılacak olsa da tedarik sürecinde sıkıntılar yaşayan Apple bu tableti sınırlı sayıda piyasaya sürülecek.

 

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