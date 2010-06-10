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Yaşam

Ipad kullanıcılarına büyük şok

ABD'de bilgisayar korsanları, Apple'ın tablet bilgisayarı iPad'in yaklaşık 114 bin kullanıcısının elektronik adreslerini elde etmeyi başardı

10 Haziran 2010 03:00

T24-  ABD'de bilgisayar korsanları, Apple'ın tablet bilgisayarı iPad'in yaklaşık 114 bin kullanıcısının elektronik adreslerini elde etmeyi başardı.

Teknoloji sitesi Valleywag'in haberine göre, aralarında New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, Beyaz Saray Genel Sekreteri Rahm Emanuel, New York Times genel direktörü Janet Robinson gibi isimler, yüzlerce şirket yöneticisi, askeri veya siyasi yetkilinin bulunduğu 114 bin kişinin e-mail adresini bilgisayar korsanları ele geçirdi.

Bilgisayar korsanlarının, iPad'in 3G ağına bağlandığı cep telefonu operatörü AT&T'nin sistemindeki bir açıktan faydalanarak bu bilgileri elde ettiklerini belirten teknoloji uzmanı site, sorunun 3G erişimli iPad bilgisayarına ve AT&T aboneliğine sahip olanları ilgilendirdiğini kaydetti.
AT&T şirketi de bir açıklama yayınlayarak, güvenlik sisteminde açık bulunduğunu kabul etti ve kullanıcılardan özür diledi.

Apple şirketi, geçen ay sonunda, piyasaya çıktıktan iki ay sonra 2 milyon iPad sattığını açıklamıştı.
(aa)

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