İpad Avrupa'ya çıkıyor

T24-



iPad'in uluslararası satış fiyatları ise oldukça yüksek:

* iPad 16GB Wifi: 499 Euro



* iPad 32GB Wifi: 599 Euro



* iPad 64GB Wifi: 699 Euro



* 3G versiyonu: +100 Euro







Bu fiyatlar Apple tarafından henüz resmen açıklanmamış olsa da şirkete yakın kaynaklar fiyatları doğruluyor. (habertürk)