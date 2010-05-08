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Dünya

İpad Avrupa'ya çıkıyor

Milyonların merakla beklediği iPad'in Avrupa'ya çıkış tarihi ve tahmini fiyatlar belli oldu.

08 Mayıs 2010 03:00

T24-  Apple, iPad’in 28 Mayıs Cuma günü Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İspanya, İsviçre ve İngiltere’de satışa çıkacağını, online satışların ise 10 Mayıs'ta başlayacağını resmi olarak duyurdu. ABD'de 1 milyondan fazla iPad satıldığını açıklayan Apple, satılan 1 milyon iPad ile 12 milyon iPad uygulaması ve iBookstore'dan da 1.5 milyon e-kitap indirildiğini bildirdi.


iPad'in uluslararası satış fiyatları ise oldukça yüksek:

* iPad 16GB Wifi: 499 Euro

* iPad 32GB Wifi: 599 Euro

* iPad 64GB Wifi: 699 Euro

* 3G versiyonu: +100 Euro


Bu fiyatlar Apple tarafından henüz resmen açıklanmamış olsa da şirkete yakın kaynaklar fiyatları doğruluyor. (habertürk)

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