İpad Avrupa'ya çıkıyor

T24- Apple, iPad’in 28 Mayıs Cuma günü Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İspanya, İsviçre ve İngiltere’de satışa çıkacağını, online satışların ise 10 Mayıs'ta başlayacağını resmi olarak duyurdu. ABD'de 1 milyondan fazla iPad satıldığını açıklayan Apple, satılan 1 milyon iPad ile 12 milyon iPad uygulaması ve iBookstore'dan da 1.5 milyon e-kitap indirildiğini bildirdi.
iPad'in uluslararası satış fiyatları ise oldukça yüksek:
* iPad 16GB Wifi: 499 Euro
* iPad 32GB Wifi: 599 Euro
* iPad 64GB Wifi: 699 Euro
* 3G versiyonu: +100 Euro
Bu fiyatlar Apple tarafından henüz resmen açıklanmamış olsa da şirkete yakın kaynaklar fiyatları doğruluyor. (habertürk)