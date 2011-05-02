IPAD almadan 2 kez düşünün!

T24- Çin'de Apple'a cihaz üreten fabrikalar incelendi. Sonuç: İşçiler insanlık dışı koşullarda çalışıyor.

Foxconn fabrikalarındaki işçiler Apple ürünlerine olan talebi karşılamak için aşırı uzun saatler çalışıyor.

Çinli işçilerin Apple ürünlerine olan talebi yetiştirebilmek için ‘insanlık dışı şartlarda’ çalıştıkları doğrulandı. iPhone ve iPad üretimlerinde çalışan işçilerin koşullarını incelemek üzere iki sivil toplum kuruluşunun araştırmasına göre, işçiler ‘makine gibi’ çalışıyor. Güney Çin’deki iki fabrikada ‘gaddar’ kuralların uygulandığı ve işçilerin aşırı uzun çalıştığı vurgulandı. Raporda geçen yıl Apple’a cihaz üreten fabrikalarda bir dizi işçinin intihar etmesinden sonra, her iki fabrikada işçilere ‘intihar etmeyeceklerine’ dair belge imzalatıldığına dikkat çekildi.

Çalışmaya göre, performansı beğenilmeyen işçiler, arkadaşlarının önünde küçük düşürülüyor. İlk iPad’e olan aşırı talebin karşılanması için bazı işçiler 13 günde bir izin kullanabilmiş. Shenzhen ve Chengdu’daki Foxconn fabrikalarında 500 bin işçi çalışıyor, her yıl milyonlarca Apple ürünü üretiliyor. Raporu Çokuluslu Şirketler Araştırma Merkezi ve SACOM hazırladı.