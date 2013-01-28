'iPad 4 128 GB dahili belleğe sahip olacak'

Apple’ın yeni nesil iPad’i hakkında ilk bilgiler internete sızdı. 9to5mac sitesinin, Apple’a yakın kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, yeni iPad için bir stok tutma birimi olarak piyasaya sürülecek olan iPad 4, tasarım ve görüntü kalitesi olarak mevcut iPad’den fazla farklı olmayacak. Cihazın en büyük özelliği ise 128 GB’lık modele sahip olacağı.

Küresel tablet piyasasının açık ara lideri olan Apple, 2012’de kaybettiği payı tekrar elde etmek için hazırlık yapıyor. Teknoloji dünyasına düşen en son söylentiler, iPad 4’ün dahili bellek alanında çığır açacak bir cihaz olacağı yönünde.

9to5mac sitesi, Apple’a yakın kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, iPad 4’ün sahip olması beklenen özellikleri şöyle sıraladı:

- iPad 4, tasarım olarak mevcut iPad’den farklı olmayacak,

- Siyah ve beyaz renk opsiyonlarıyla sunulacak (her zaman olduğu gibi),

- Sadece Wi-Fi ve Wi-Fi + 3G/4G internet erişim seçenekleriyle gelecek,

- Stok tutma birimi olarak sürülecek olan cihaz, mevcut 16GB, 32 GB ve 64 GB’lık modellerin dahili bellek açısından gelişmişi olacak.



'Nihai' bellek



9to5mac, Apple’ın 128 GB’lık cihazlarına uyumlu olması için geliştirdiği öne sürülen iOS 6.1 işletim sisteminin, 128 GB iPad’e işaret ettiğini öne sürdü. Bir diğer sinyal, iTunes 11 piyasaya sürüldüğü zaman 128 GB’lık iPad’lerin yakında piyasaya sürüleceğinin ima edilmesi.

9to5mac, ABD’nin önde gelen bir elektronik perakendecisinden elde ettiği bilgilere göre, söylentileri biraz daha güçlendirdi.

Perakendecinin verdiği listede, P101 ve P103 adlarıyla geçen modeller, 16 GB, 32 GB ve 64 GB modelleri içeren sadece Wi-Fi ve 3G/4G uyumlu dördüncü nesil iPad’leri temsil ediyor. Bu bellek kapasiteleri sırasıyla ‘İyi’, ‘Daha iyi’, ve ‘En iyisi’ olarak tanımlanıyor. ULTIMATE, yani Nihai mode ise 128 GB hafızayı temsil ediyor. ‘A’, siyah iPad, B ise beyaz iPad anlamına geliyor.

Haberde, iPad 4’ün yanında yeni iPad Mini modelleri hakkında bir bilgi olmadığı, ayrıca yeni iPad’in fiyatı hakkında da bilgi bulunmadığı belirtildi. 9to5Mac, üstün dahili bellek kapasitesi bulunan iPad 4’ün, devlet kurumları veya diğer kurum içi görevler için üretilebileceğini öne sürdü.