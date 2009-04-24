İp böyle atlanır

Tempo24

Çocukluğumuzun vazgeçilmez eğlencelerinden biri tanesidir ip atlamak. En çok kimin ipe takılmadan bunu başaracağını merak eder, arkadaşlarımızla kıyasıya yarışırdık... Ama bunu bir hobi olarak görenlerin bunu bir spor, bir oyundan çıkaratarak adeta sanata dönüştürenlerin olduğunu görmek oldukça ilginç...Amerika'da bir grup genç bizim bir zamanlar ipe takılmadan kaç atalayacağız diye sorduğumuz ipin üzerinde dans ediyor, bisikletle atlıyor, sanki aradan hiç ip geçmiyormuşcasına rahat hareketlerle izleyenleri büyülüyorlar...