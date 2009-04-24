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Yaşam

İp böyle atlanır

Amerika'da bir gurp genç iple yaptıkları şovla izleyenleri adeta büyüledi.

24 Nisan 2009 03:00

Amerika'da bir gurp genç iple yaptıkları şovla izleyenleri adeta büyüledi.

Tempo24

İp böyle atlanır! - VİDEO

Çocukluğumuzun vazgeçilmez eğlencelerinden biri tanesidir ip atlamak. En çok kimin ipe takılmadan bunu başaracağını merak eder, arkadaşlarımızla kıyasıya yarışırdık... Ama bunu bir hobi olarak görenlerin bunu bir spor, bir oyundan çıkaratarak adeta sanata dönüştürenlerin olduğunu görmek oldukça ilginç...

Amerika'da bir grup genç bizim bir zamanlar ipe takılmadan kaç atalayacağız diye sorduğumuz ipin üzerinde dans ediyor, bisikletle atlıyor, sanki aradan hiç ip geçmiyormuşcasına rahat hareketlerle izleyenleri büyülüyorlar...

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