-IOSSELİANİ'YE YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ MALATYA (A.A) - 28.11.2010 - Cannes, Venedik ve Berlin gibi pek çok festivalde ödül alan başarılı yönetmen Otar Iosseliani, son filmi İşe Yaramaz (Chantrapas) ile konuk olduğu 1. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde, Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü aldı. Festival kapsamında Malatyapark AVM'de gerçekleştirilen kokteylde, birçok ünlü isim bir araya geldi. Ünlü yönetmene ödülü, Malatya Valisi Ulvi Saran tarafından, Avşar Sineması'nda gerçekleştirilen gala öncesinde verildi. Ödülünü alan ünlü yönetmen, ödülü hak etmediğine inandığını söyleyerek başladığı konuşmasında, aslında tembel bir insan olduğunu ve hayatının büyük bölümünü sinemadan hiç anlamayan insanlarla geçirdiğini belirtti. Malatya'da bakırcılar pazarını gezdiğini ifade eden Otar Iosseliani, ''Bu kentte çalışan insanların olduğunu görmek beni mutlu etti'' dedi. Büyük babasının 115 yaşında öldüğünü bildiren Otar Iosseliani, şöyle konuştu: ''Ben Gürcüyüm. Bunu her zaman ve her yerde söyledim. Konuşmamı Fransızca yapmamın nedeni, çeviriyi yapan arkadaşımın Gürcüce bilmemesidir. Bu ödülü hak ettiğime samimiyetimle söyleyeyim ki inanmıyorum. Ancak siz böyle uygun gördüyseniz neden olmasın. Büyük babam 115 yaşında öldü. Babam ise çok çalışan bir insan olmasına karşın 90'lı yaşlarda öldü. Bu tarafından bakınca ödül kariyerimi erken bitirmem için verildi gibi.'' Yaptığı esprili konuşmasıyla salondakileri güldüren Iosseliani, bobin filmin büyük bir icat olduğunu belirterek, ''Dijital teknolojinin büyük bir buluş olduğunu söylüyorlar. Tabii her şeyin bir tuşla yok olabileceğini söylemiyorlar. Fransa'da da artık tamamen dijital teknoloji kullanılıyor. Dijital teknoloji sinemanın felaketidir'' dedi. Otar Iosseliani, kendisini öven Malatya Valisi Ulvi Saran'a sarılarak yanağından öptü.