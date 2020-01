iOS 9.3 güncellemesi yayınlandı; yeni özellikler neler?

Apple kullanıcılarının merakla beklediği iOS 9.3 yayınlandı. Müjdeyi Apple lansmanında Greg Joswiak vermişti. Joswiak iOS kullanıcılarının yüzde 80'inin zaten iOS 9'a terfi ettiğini belirttikten sonra 9.3'ün müjdesini verirken Android Marshmallow'un halen total kullanıcıların yüzde 2'sine ulaştığını hatırlatarak rakibine takılmayı da ihmal etmedi.

Can Devecioğlu'nun verdiği bilgilere göre Apple’ın 21 Mart tarihinde “Let us loop you in.” Başlıklı etkinliğinde iki yeni cihaz duyuruldu. iPhone SE ve iPad Pro 9.7’nin duyurulduğu etkinlikte iOS 9.3 güncellemesinin de dağıtılmaya başlanacağı söylenmişti. Nitekim öyle oldu ve iOS 9.3 güncellemesi tüm dünyada yayınladı. Güncellemeye Türkiye’den de erişilebiliyor. Güncelleme akşam saatlerinde 21:00 itibariyle dağıtılmaya başlandı.

iOS 9.3 güncellemesi, iOS 9 destekleyen tüm cihazlara geldi. Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme kısmından güncellemeleri denetleyebilir ve iOS 9.3 güncellemesini denetleyebilirsiniz.

312 MB boyutundaki güncellemeyi indirdikten sonra cihazınıza yüklemek için en az %50 oranında şarjınız olması gerektiğini veya cihazınızın güç kaynağına takılı olması gerektiğini hatırlatalım. Güncellemeyle birlikte yeni özellikler geliyor.

OS 9.3 güncellemesiyle birlikte gelen en önemli yenilik Night Shift adı verilen bir özellik. Night Shift isimli özellik, cihazınızın konum bilgisinden yola çıkarak, bulunduğunuz bölgedeki aydınlık-karanlık seviyesine göre ekranın renk sıcaklığıyla oynuyor. Eğer hava karanlıksa daha sıcak tonlara geçiş yapılıyor böylece göz yorgunluğu önleniyor.

Bir diğer önemli yenilik ise Notlar uygulamasında. Bu güncellemeyle birlikte Notlar uygulamasına girişte artık Touch ID kullanılacak. Yani istemediğiniz kişiler artık notlarınızı göremeyecek. Kişisel güvenlik adına bu önemli bir iyileştirme.

Ülkemizde kullanılamayan Haberler (News) isimli uygulamada ise artık takip edilen kaynaklara göre daha spesifik haberler karşınıza çıkacak. Birden fazla Apple Watch akıllı saat eşleştirmesi, CarPlay ve Apple Music entegrasyonu, yeni sağlık uygulaması ve sadece iPad’ler için yeni “School” servisi de diğer yenilikler arasında.