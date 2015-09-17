iOS 9 güncellemesi ile birlikte hangi özellikler geldi?

Apple'ın ilk olarak Haziran ayında gerçekleştirdiği WWDC etkinliğinde duyurulan iOS 9 güncellemesi dün akşam saatlerinde yayınlandı. Güncelleme ile birlikte iPhone ve iPad'lerde gözle görülür değişikliklerin olması bir yana, pek çok güvenlik açığı da kapatıldı.

Hürriyet’te yer alan habere göre; iOS 9'un yayınlanmasından saatler önce ortaya çıkan bir güvenlik açığı endişe yarattı. iPhone ve iPad'lerde bulunan dosya paylaşma platformu AirDrop'da keşfedilen açık, güvenlik uzmanı Mark Dowd'a göre iPhone'un kontrolünü sadece bir yazılım yüklenmesiyle hacker'ların eline geçmesine olanak veriyor. Bu açığın kapatılmasını sağlayan tek güncelleme ise iOS 9 ve 30 Eylül'de yayınlanacak OS X 10.11 El Capitan...

iOS 9 güncellemesi için telefon ve tabletlerden istenen boş alan 1.3 GB'ı geçmiyor. WWDC'de hiç görmediğimiz ancak iPhone 6S'e gelen "3D Touch" adındaki geliştirilmiş Force Touch diyebileceğimiz özellik ve iPad Pro'nun tanıtımı ile ortaya çıkan "Apple Pencil" ile iOS 9'un da marifetleri arttı.

3D Touch ile aslında bir nevi Windows'taki "sağ tık" olayı gelmiş diyebiliriz. Örneğin Fotoğraf uygulamasının ikonuna biraz bastırdığınızda "Selfie Çek", "Video Kaydet" "Slow-Motion Çek" "Fotoğraf Çek" gibi kısayollar hemen ikonun üzerinden baloncukla eklenmiş. Sadece Apple'ın kendi uygulamarında değil, aynı zamanda Instagram ve Facebook gibi sık kullanacağınız uygulamalara da gelen bu kolaylıklar ile 5-6sn bile olsa zaman kazabileceksiniz.

Bunun yanı sıra iPad Pro için çıkan Apple Pencil stylus kalemi ile de tam uyumlu çalışacak olan iOS 9'da aynı zamanda kalem desteği de gelmiş olacağını söyleyebiliriz.

Apple Maps transit özelliği

iOS 9 ile beraber gelecek bir yeni özellik ise Apple Maps için geliyor. Bu da transit özelliği olacak. Transit özelliği ile Apple Maps üzerinden toplu taşıma araçlarının bilgilerinin de eklenmesi şeklinde açıklayabiliriz. Bu bilgi size arayacağınız sefere ait durak ve yol bilgisi şeklinde olacak. Ayrıca sefer saati vb bilgilerinin de eklenen Transit Map'i hem normal görüntü hem de uydu görüntüsü olarak görebileceksiniz.

Bu bilgiler de toplandığı için Apple Maps üzerinden bir yol planı yaptığınızda size bu hatları kullanmanızı tavsiye edecek olan Apple, böylelikle bilmediğiniz bir şehirde gitmeniz gereken yere yol sormak, hangi otobüse, metroya, trene bineceğinizi öğrenmek yerine direkt olarak Apple Maps'ten yardım alabileceksiniz.

Bu özelliğin ilk olarak Amerika, İngiltere ve Avustralya'da geçerli olacağını söyleyebiliriz; Türkiye için ise bir tarih henüz yok.

%40'lık bir hız ve performans artışı gösterecek olan Siri, artık daha akıllı ve sizi daha iyi tanıyan bir sesli asistan olacak. Yapacağınız aramalarda tam istediğinizi verecek olan Siri'de aynı zamanda konum desteğiyle evinize geldiğinizi, arabanıza bindiğinizi gibi detayları da anlayabilecek. Siri, bir toplantıya gitmeden önce evinizden saat kaçta çıkmanız gerektiğini trafik durumuna göre size aktarabilecek.

Haberler uygulaması

Apple'ın iOS 9 ile getireceği yeniliklerden biri ise Apple Haberler uygulaması olacak. Bu uygulama ile Flipboard, Bundle ya da HTC'deki Blink Feed benzeri bir sistem sunacak. Spor, Bilim, Teknoloji gibi kategorilere bölünecek bu Haberler servisinde ilginize göre seçimler yaparak ilgi alanınıza göre takip yapabileceksiniz.

Apple News özelliği şu anda sadece Amerika, İngiltere ve Avustralya'da geçerli olacak.

Ekran bölme

Split Screen olarak bildiğimiz ekran bölebilme özelliği iOS 9 ile sonunda Apple'a da uğramış oldu. Fakat bu iPhone ve iPod'lar yerine sadece iPad Air, Air 2, iPad Mini 2 ve iPad Mini 3, iPad Mini 4 ve iPad Pro modellerine gelecek.

Bu özellik ile iki ayrı uygulamayı ekranı ortadan ikiye bölerek iPad'inizde kullanabileceksiniz. Böylelikle hem Facebook hem Twitter'a aynı anda bakabilme gibi özellikleri kazanmış olacaksınız.

Güç tasarrufu

Android'den fazlasıyla aşina olduğumuz ve iPhonelarda olmaması eleştirilen Güç Tasarrufu Modu iOS 9 ile beraber sahneye çıkıyor. 3 saate kadar batarya ömrünü uzatacak olan bu yeni özellik ile telefona ekstra 3 saat batarya ömrü de ekleyebileceksiniz.