Inzaghi'den 3. dalya



Siena maçında 2 gol atan İtalya Ligi takımlarından Milan'ın golcü futbolcusu Filippo Inzaghi kariyerinde toplam 300 gole ulaştı.



İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından AC Milan'ın golcü futbolcu Filippo Inzaghi, Siena karşılaşmasında 2 gol kaydederek, 300'üncü golüne ulaştı.



Serie A'nın 28. haftasında Siena'ya konuk olan kırmızı-siyahlılar, rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla geçerken, golcü futbolcu Inzaghi, 48. ve 71. dakikalarda attığı gollerle kariyerindeki gol sayısını 300'e çıkardı.



Attığı her golden sonra sanki ilk golünü atmışcasına gol sevinci yaşadığı gözlemlenen Inzaghi, kendisini çocuk gibi hissettiğini kaydederek, ''300. gole ulaşmak çok gurur verici bir şey benim için. Bunu hayatım boyuncu çocuklarıma, torunlarıma anlatacağım'' dedi.



Kaydettiği 300 golden en güzellerinin hangisi olduğunun sorulması üzerine, başarılı futbolcu, ''2007 yılında Atina'da çok büyülü bir gece yaşadık. O gün attığım 2 golle Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştık. Bu gollerin önemi büyük. Hiçbir zaman unutamayacağım bir olay bu'' yanıtını verdi.