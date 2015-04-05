İntikam pornosu yayınlayan sitenin sahibine 18 yıl hapis

Kişilerin eski sevgililerine ait pornografik görüntülerini gönderdiği, görüntüleri kaldırmak için ise yüzlerce dolar talep eden bir internet sitesinin sahibi, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kurduğu internet sitesinde kişilerin intikam amacıyla eski sevgililerine ait çıplak fotoğraf ve video yayınlamasını sağlayan Kevin Bollaert (28), Cuma günü alınan bir kararla “kimlik hırsızlığı ve gasp” suçlarından 18 yıl hapse mahkûm edildi.

Diğer “intikam pornosu” sitelerinden farklı olarak, ugotposted.com (post edildin) adlı sitede kurbanların açık adları, yaşadıkları yerin haritadaki konumu, yaşları ve Facebook sayfalarının linki de paylaşılıyordu. Bollaert, siteye konulan görüntülerin silinmesi için kurbanlardan 250 ile 300 dolar arasında para alıyordu.

Daha sonra ikinci bir internet sitesi açan Bollaert, changemyreputation.com (itibarımı değiştir) adresindeki sitede fotoğrafının kaldırılmasını isteyen kişilerin yolladığı mailleri yayınlamaya başladı. Bollaert’in sadece bu ikinci internet sitesinden yaklaşık 30 bin dolar (yaklaşık 78 bin TL) kazandığı belirtiliyor.

Olayın ABD suç tarihinde örnek olacak bir karar olduğu belirtiliyor.

Sitede görüntüleri yayınlanan bir kurban, davaya bakan yargıç David Gill’e yaşadıklarını anlatarak, “Hayatımda her şey tepetaklak oldu. Annem ailemizi utandırdığım için beni evlatlıktan reddetti” dedi.

Bollaert'in ailesi oğullarının pişman olduğunu söylese de yargıç bu olayı "korkunç" olarak nitelendirdi ve kararını değiştirmedi.

Sitede görüntüleri yayınlanan bir kişi intihar girişiminde bulunmuştu.