İntikam ateşiyle yanıyor

Yakaladığı şöhrete inat gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Naz Elmas, şu sıralar “Nefes” dizisinde başrol oynamanın heyecanını yaşıyor. Öncelikle “Nefes”te canlandırdığınız karakterden biraz bahseder misiniz?
Bu dizide bir çellisti canlandırıyorum. Konservatuvar mezunu bir kız, aynı zamanda da müzik hocalığı yapıyor. Sanata annesi ile ve babasının ayrılığından sonra merak salmış. Annesi, babasını aldatmış ve o daha çok küçükken aşık olduğu adamla kaçıp gitmiş. Bu yüzden de anneye çok kızgın. Onunla hiç diyalog kurmamış, kendini çello çalmaya adamış.Peki neden gitar ya da başka bir enstrüman değil de çello?
Çello insan çığlığına en yakın sesi çıkaran enstrüman çünkü... Mesela filmlerin hüzünlü sahnelerinde hep arkadan bir çello sesi gelir. Çello mutluluğu çağrıştırmaz. Acıklı sesi olan, ağlatan bir enstrümandır. Ben dramatik filmlerdeki çello sesini anımsayınca, Nefes karakterinin neden çello çaldığını daha iyi anladım. Bu arada çello ile kalmadım, ud çalıp Zeki Müren’in “Gözlerinin ıçine Başka Hayal Girmesin” şarkısını da söyledim.Oyunculuk insana yeni yetenekler kazandırıyorKendi sesinizle mi okudunuz? Güzel midir sesiniz?
Sesim güzel mi değil mi izleyici karar verecek artık. Bu arada rolünüz için çello dersleri almış ve çalmayı epey öğrenmişsiniz duyduğum kadarıyla...
Evet, profesyonel bir çello hocasından ders aldım. Yaz boyunca çalıştık. Tabii ki “Artık çello çalıyorum” gibi bir şey söyleyemem.Çello konusunda kendinizi geliştirmeyi düşünüyor musunuz?
Tabii ki, neden olmasın?.. Oyunculuk yapmanın belki de en en güzel yanı bu işte... Bir karaktere bürünürken, o karakterin getirdikleri size yeni yetenekler, yeni donanımlar kazandırıyor.“Nefes” karakteri dizide Ateş’e sırılsıklam aşık... Nasıl bir aşk olacak bu; tutkulu, gururlu, çekingen?
Çok tutkulu bir aşk... Ama Nefes de Ateş de çok gururlu, o yüzden de zorlu bir aşk macerası olacak.Böyle bir durumla karşılaşsanız nasıl bir tepki gösterirdiniz?
Bir olay başına gelmeyince ne kadar şöyle yapardım böyle yapardım desen de olmuyor tabii. Benim fikrimin de bir önemi yok.Aşk konularına girmemÖzel hayatınız hep çok gizemli, yıllardır bu konuda ser verip sır vermiyorsunuz...
O konulara hiç girmeyeyim. Aşkla ilgili bir şey konuşmak istemiyorum.Peki iş dışında kalan zamanlarınızda neler yapıyorsunuz diye sorsam...
Hiçbir şey yapmaya vaktim kalmadı ki... Dizi temposu çok yoğun, o yüzden sadece iş var şu sıralar hayatımda. ış dışında kendim için bir şeyler yapmaya vakit bulamıyorum.