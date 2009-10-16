İntikam ateşiyle yanıyor

Oyunculuk insana yeni yetenekler kazandırıyor

Aşk konularına girmem

Bu dizide bir çellisti canlandırıyorum. Konservatuvar mezunu bir kız, aynı zamanda da müzik hocalığı yapıyor. Sanata annesi ile ve babasının ayrılığından sonra merak salmış. Annesi, babasını aldatmış ve o daha çok küçükken aşık olduğu adamla kaçıp gitmiş. Bu yüzden de anneye çok kızgın. Onunla hiç diyalog kurmamış, kendini çello çalmaya adamış.Çello insan çığlığına en yakın sesi çıkaran enstrüman çünkü... Mesela filmlerin hüzünlü sahnelerinde hep arkadan bir çello sesi gelir. Çello mutluluğu çağrıştırmaz. Acıklı sesi olan, ağlatan bir enstrümandır. Ben dramatik filmlerdeki çello sesini anımsayınca, Nefes karakterinin neden çello çaldığını daha iyi anladım. Bu arada çello ile kalmadım, ud çalıp Zeki Müren’in “Gözlerinin ıçine Başka Hayal Girmesin” şarkısını da söyledim.Sesim güzel mi değil mi izleyici karar verecek artık.Evet, profesyonel bir çello hocasından ders aldım. Yaz boyunca çalıştık. Tabii ki “Artık çello çalıyorum” gibi bir şey söyleyemem.Tabii ki, neden olmasın?.. Oyunculuk yapmanın belki de en en güzel yanı bu işte... Bir karaktere bürünürken, o karakterin getirdikleri size yeni yetenekler, yeni donanımlar kazandırıyor.Çok tutkulu bir aşk... Ama Nefes de Ateş de çok gururlu, o yüzden de zorlu bir aşk macerası olacak.Bir olay başına gelmeyince ne kadar şöyle yapardım böyle yapardım desen de olmuyor tabii. Benim fikrimin de bir önemi yok.O konulara hiç girmeyeyim. Aşkla ilgili bir şey konuşmak istemiyorum.Hiçbir şey yapmaya vaktim kalmadı ki... Dizi temposu çok yoğun, o yüzden sadece iş var şu sıralar hayatımda. ış dışında kendim için bir şeyler yapmaya vakit bulamıyorum.