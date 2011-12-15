İntiharı taş atarak engellemeye çalıştılar

T24

Merkez Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi Mahfesığmaz Postanesi’nin arkasında meydana gelen olayda, iddiaya göre, 4 yıllık eşi Eray Doğruoluk’la tartışan işsiz İlhan Doğruoluk, karısının 3 yaşındaki kızlarıyla birlikte evi terk edip Hatay’daki ailesinin yanına gitmesine sinirlendi. İlhan Doğruoluk, alkol aldıktan sonra inşaat halindeki 12 katlı binanın damına çıktı.Çevredekiler, İlhan Doğruoluk’u inşaatın damında görünce polise ihbarda bulundu. Elinde kızının fotoğrafını sallayıp eşinin yanına gelmesini isteyen İlhan Doğruoluk’u, olay yerine gelen polisler ikna etmeye çalıştı. Polisleri ve sağlık görevlilerini kendisinden uzak tutmaya çalışan İlhan Doğruoluk, bir ara aşağıya sarktı. Yarı beline kadar aşağıya sarkan İlhan Doğruoluk’un intihar şovunu fark edenler, onu korkulu gözlerle izledi. Alt katta çalışan bazı işçiler ise İlhan Doğruoluk’u vazgeçirmek için taş atmaya başladı. Doğruoluk’a 5- 6 taş atan, ancak isabet ettiremeyen işçiler, polisin "Adamı kızdırmayın" uyarısıyla sıra dışı intihardan vazgeçirme girişimine son verdi.Doğruoluk, bir saatlik uğraş sonunda polislerin "Karını sana getireceğiz" sözü üzerine teslim oldu. İnşaattan indirilen İlhan Doğruoluk, işlem yapılmak için götürüldüğü Fatih Polis Merkezi Amirliği’nde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.