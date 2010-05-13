İntihardan elbirliğiyle kurtardılar

T24-

Aksaray Namık Kemal Caddesi, 16 Numara'da bulunan Şambel Otel'deki 10.00 sıralarında meydana gelen olayda otele gelen 24 yaşındaki Nergis M. bir oda tuttuktan sonra odasına çıktı.



Yaklaşık iki saat odasında kalan Nergis M., 7 katlı otelin 5'inci katında bulunan odanın balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu.



Balkonun kenarında bir süre oturan Nergis M., daha sonra aşağı doğru sarkarak atlamak istedi. Genç kadının imdadına otelde kalan müşteriler yetişti.



Otelde kalan iki müşterinin kollarından yakaladığı genç kadın son anda kurtarıldı. Kollarından yakalandığı halde atlamak için direnen kadını yukarı çekmeyi başaramayan iki kişi, alt katta ayaklarından tutanların yardımıyla balkona alındı.



Bir süre balkonda oturarak aşağı inmek istemeyen Nergis M., olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından ikna edildi.



İfadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi'ne götürülen genç kadın bir an bunalıma girdiği için intihar girişiminde bulunduğunu söyleyerek "Evden kaçmıştım. Sabah otele gelip oda tuttum. Biraz alkol aldıktan sonra ve balkona çıkarak atlamak istedim" dediği öğrenildi.