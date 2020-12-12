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İntihara kalkışan kişiye, kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 lira ceza

12 Aralık 2020 15:31

Sivas'ta uçurumun kenarında intihara kalkışan kişi, polis tarafından ikna edilirken, vatandaşa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL ceza kesildi.

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