İntihara kalkışan genci özel güvenlik görevlisi kurtardı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP’te, işsiz olduğu için bunalıma girip Devlet Tiyatrosu\'nda intihar girişiminde bulunan Mikail K.\'yı, özel güvenlik görevlisi yakalayıp, kurtardı.

Olay, öğleden sonra İncilipınar Mahallesi\'nde meydana geldi. Tek katlı Gaziantep Devlet Tiyatrosu\'nun çatısına çıkan Mikail K. isimli genç, işsiz olduğunu, bu nedenle intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede önlem alırken, bu sırada tiyatroda görevli, ismi öğrenilemeyen özel güvenlik görevlisi, bir anlık dalgınlığından yararlanıp Mikail K.\'yı yakaladı.

Etkisiz hale getirilen Mikail K., hazır bekleyen ambulansla sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

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