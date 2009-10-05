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Dünya

İntihar vakaları görevinden etti

Fransa'da Telecom şirketindeki intiharlarla kamuoyunda artan eleştiriler üzerine şirketin Genel Müdür Yardımcısıgörevinden alındı.

05 Ekim 2009 03:00

Fransa'da Telecom şirketindeki intiharlarla birlikte kamuoyunda artan eleştiriler üzerine şirketin Genel Müdür Yardımcısı Louis-Pierre Wenes görevinden alındı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Wenes'in yerine Genel Müdür Yardımcılığına Stephane Richard getirildi. Wenes, Genel Müdür Didier Lombard ile birlikte şirket içinde yeniden yapılandırma operasyonlarının baş mimarı olarak tanınıyordu.

Telecom şirketinde, geçen haftaki son intiharla son 18 aydır hayatına son verenlerin sayısı 24'e çıkmıştı. Şirketteki intiharlar Fransa'da geniş yankı uyandırırken, işçi sendikaları çalışanların haklarının korunması için hükümetin devreye girmesini istemişti.

Sendika, şirketteki yeniden yapılandırma operasyonlarıyla çalışanların işlerini ve statülerini kaybetme tehdidi altında büyük stres içinde çalışmasından yakınıyor.

Şirkette 100 bine yakın kişi çalışıyor.

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