İntihar notunu Facebook'tan görüp arkadaşının hayatını kurtardı

Tepebaşı Belediyesi'nde Halkla İlişkiler biriminde çalışan Rahmi Emeç, sosyal medya hesabında "Ben artık yokum" cümleleri ile başlayan intihar notunu paylaşan arkadaşını filmlere konu olacak bir yolla kurtarmayı başardı.

İHA'da yer alan habere göre, Eskişehir'de, 13 Ağustos Perşembe günün öğle saatlerinde meydana gelen olayda E.E. isimli ressam sosyal medya hesabından "Ben artık yokum, bütün çığlıklarım tablolarımda gizli kalacak, bütün isyanlarım romanlarımda saklı kalacak... Ben intihar ediyorum kendinize iyi bakın... En çok doya doya resim yapamadım, doya doya sevmedi bir kadın beni, doya doya dostluklar yaşayamadım, bir daha türkü dinleyemeyeceğim mesela ya da Karl Marks okuyamayacağım, Yaşar Kemal'i anlayamayacağım, en çok bunlar koyuyor ama kararım kesin... Son sözüm şudur: Keşke böyle olmasaydı... İncittiğim herkesten özür dilerim, beni sevenlere de teşekkür ederim... Hadi eyvallah... Gitarımı, bütün tablolarımı, bütün kitaplığımı ve bütün antika oyuncak koleksiyonumu Can Ç.'ye bırakıyorum..." mesajını yazdı ve sonra bileklerini kesti.

Arkadaşı paylaşımdan 10 dakika sonra gördü

E.E.'nin bu notunu, paylaştıktan 10 dakika sonra gören Tepebaşı Belediyesi'nde Halkla İlişkiler biriminde çalışan Rahmi Emeç, arkadaşına önce telefonla ulaşmaya çalıştı.Emeç, birkaç telefon görüşmesinden sonra E.E.'nin daha önce çalıştığı iş yerinde olan ve evini bilen arkadaşına ulaştı. Birlikte eve giderek kapıyı çaldılar. Sonuç alınamayınca polis ve çilingirden yardım istendi. Kapı açıldıktan sonra E.E. yerde sırt üstü uzanmış ve bileklerini kesmiş bir şekilde bulundu. E.E., Yunusemre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleden sonra E.E. hayata döndürüldü.

Arkadaşları da Facebook üzerinden seferber oldu

E.E.'nin daha sosyal medyada paylaştığı mesajı daha sonra fark eden arkadaşları da yorum yaparak E.E.'nin adres bilgilerine ve telefon numarasına ulaşmaya çalışarak adeta seferber oldu.

Facebook'tan bilgilendirildi

Olayın kahramanı Rahmi Emeç, E.E.'nin durumunu ve hangi hastaneye kaldırıldığını merak eden ailesi ve arkadaşlarına iletmek amacıyla, sosyal medya hesabı üzerinden "Zorunlu bilgi notu" başlıklı yazı ile bilgilendirdi. Emeç bilgilendirme notunda şu paylaşımı yaptı: "Arkadaşlar, telefonla arayıp bilgi almak isteyen dostlarıma E.E. kardeşimizle ilgili bilgiyi buradan aktarıyorum. Bugün öğle saatlerinde facebook hesabından intihar edeceğini yazmış. Paylaşımının 10'uncu dakikasıydı, gördüm ve daha önce çalıştığı iş yerinden bir arkadaşla evine gittik. Polis nezaretinde kapıyı açtık, baygındı ve kendisini SSK'ya yetiştirdik. Şimdi durumu iyi"