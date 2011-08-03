İntihar kurşunu karşı apartmandan çıktı

T24

Kulaktan tek kurşun

'Çatırdı duydum'

Yatları hayatını kararttı

'Çok düşünceliydi'

Quattro İletişim Danışmanlık ve Quattro Marine Yatçılık Şirketi’nin sahibi işadamı Sedat Aktaş (50) her sabah olduğu gibi dün de Şişli Halaskargazi Caddesi’nde ofisinin hemen önünde bulunan simitçiden simit alarak, 09.30 sıralarında işyerine gitti. Ofiste, sekreteri Mehtap Kalkavan ile muhasebe müdürü Zafer Türk bulunuyordu. Aktaş, sekreterinden kahvaltı istedi. Kahvaltısının ardından şirketin muhasebe müdürü Zafer Türk’ten kasada sakladığı ve belirli periyotlarla bakımını yaptığı 9 mm çapındaki 14’lü Browning marka tabancasını istedi.Saat 10.00 sıralarında odadan silah sesi geldi. Tek kurşun sağ kulaktan girip sol kulaktan çıktı. Aktaş’ın odasından gelen tek el silah sesi üzerine içeriye giren sekreteri Mehtap Kalkavan ile muhasebe müdürü Zafer Türk, işadamını kanlar içinde yerde buldu. Şirket çalışanları hemen polise ve 112 sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Sedat Aktaş yaklaşık 200 metre mesafede bulunan Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne acil servisine kaldırıldı. Beyninde ciddi derecede yaralandığı belirtilen Sedat Aktaş doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Cinayet Masası dedektifleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, Halaskârgazi Caddesi 169 numaralı apartmanın 4’üncü katındaki ofisinde yaklaşık iki saat inceleme yaptı. Browning marka tabanca, boş kovan ve karşı binanın penceresini delen mermi çekirdeği incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı’na gönderildi.Hürriyet'in haberine göre; Aktaş’ın ölümüne neden olan mermi çekirdeğinin evinin penceresini delerek içeriye girdiğini söyleyen Zekiye Günay, “Salonda gazete okurken bir çatırtı duydum. Camda kurşun deliğini fark ettim” dedi. Merminin geliş istikametinde oturduğunu söyleyen Günay, ölümden kılpayı kurtulduğunu belirterek “Kurşun deliğinin istikametine bakarak çekirdeği buldum. Mermi çekirdeği çok sıcaktı. Yorgun mermi olmazsa bize de zarar verebilirdi” dedi.Sedat Aktaş’ın şakağını delip geçen mermi çekirdeği, camı delerek 30 metre mesafedeki karşı binada Zekiye Günay’ın oturduğu dairenin penceresinden içeri girdi.İşadamının yakın akrabası M.H., Sedat Aktaş’ın uzun süredir sıkıntısı olduğunu belirterek “Birkaç ay önce müşteriye kiraya verdiği lüks teknelerden birinin Boğaz’da seyir halindeyken dümeni kilitlendi. Küçük çaplı bir kaza olmuştu. Sedat, müşteri varken kaza olmasından dolayı bayağı bir gurur yaptı, üzüldü. Bu kazadan sonra bana sürekli ‘Müşterilere de rezil olduk’ diye serzenişte bulunuyordu” dedi. Sedat Aktaş’a ait bir diğer lüks teknenin de Marmaris’te limana yanaşırken kaza yaptığını söyleyen M.H. “İşlerindeki sıkıntılardan dolayı biraz borcu vardı. Ancak borcu mal varlığına ve kazancına göre devede pireydi. Fakat o bu kazalardan dolayı gurur yaptı. Bu intihar bizi de şoke etti. Biz de beklemiyorduk. Ama bence buna ‘gurur intiharı’ diyebiliriz” diye konuştu.Haberi alınca hastaneye gelen Aktaş’ın eşi Ayten Aktaş’ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Ayten Aktaş, ağlayarak, eşinin son günlerde çok düşünceli olduğunu anlattı. Ayten Aktaş kendisini teselli etmeye çalışanlara “Kafasına sıkan insan ne zaman kurtulmuş” diyerek feryat etti.