İntihar girişimiyle gündeme gelen Vezir Çatraş cinayetten tutuklandı

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,(DHA) Sultangazi Yunus Emre Mahallesi\'nde bulunan bir evde DJ Celal Doğancık\'ı boğularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden Vezir Çatraş tutuklandı. 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Çatraş\'ın DJ Celal Doğancık\'ı eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürerek öldürdüğü belirlendi. Cinayet faili Vezir Çatraş\'ın, 25 Aralık 2015 günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde intihar girişiminde bulunan kişi olduğu ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konvoyunun geçtiği sırada yaşanan olaya Cumhurbaşkanı aracını durdurarak müdahale etmiş, Çatraş teşebbüsünü sonlandırmıştı.

