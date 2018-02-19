İntihar ettiğini söylediği sevgilisini öldürmekten 25 yıl hapse çarptırıldı

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de bir kıraathanede av tüfeğiyle vurulan ve intihar ettiği sanılan Yüksel Yavuz’u (24) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sevgilisi Orhan Çelikten (24), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu Orhan Çelikten ile tutuksuz sanıklar Tekin A. (42) ve Erdal C. (39) hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini istedi. Olay, Merkez Melikgazi İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Umut Sokak’ta bulunan bir kıraathanede geçen yıl 5 Mayıs\'ta 22.30 sıralarında meydana geldi. Sevgilisi Orhan Çelikten ile birlikte olan Yüksel Yavuz av tüfeğiyle göğsünden vuruldu. İhbar sonrası olay yerine gelen 112 ekipleri, ağır yaralı kadını Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan Yüksel Yavuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olay sonrası polis tarafından ifadesi alınan Orhan Çelikten, sevgilisi Yüksel Yavuz’un göğsüne ateş ederek intihar ettiğini söyledi. Ancak polis yaptığı araştırmada ölen Yüksel Yavuz\'un kendisine göğsünün sağ üst kısmından ateş etmesinin mümkün olmadığı kanaatine vardı. Sorguya alınan Orhan Çeliktan\'ın, aralarında uyuşturucu yüzünden çıkan tartışma sırasında Yüksel Yavuz\'u av tüfeği ile öldürdüğü belirlendi. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Orhan Çeliktan, cinayet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

\'BEN ÖLDÜRMEDİM\'

Yapılan duruşmada cinayeti kabul etmeyen Çelikten, “Yemin ederim ki, Yüksel\'i ben öldürmedim. Suçsuzum, bu zamana kadar cezaevinde geçirdiğim sürede özgürlüğümden oldum. Suçsuz yere cezaevindeyim” dedi.

Mahkeme heyeti, Yüksel Yavuz’u, ‘kasten öldürme’ suçundan Orhan Çelikten’i 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cinayete yardım ve yataklık gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Tekin A. ve Erdal C. ise 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. İki sanıkla ilgili cezanın hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.



FOTOĞRAFLI