İntihar etti; sahipsiz diye cenazesi yakıldı

Almanya'nın Trier kentinde yaşayan Tahir Unutmaz'ın intihar etmesi üzerine yakınlarına ulaşamayan belediye, Unutmaz'ın cesedini yaktı. Protestan Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene çağrılan imam, Unutmaz’ın din değiştirmiş olabileceği gerekçesiyle dua okumadı.

Hürriyet'ten Ali Varlı'nın haberine göre; Almanya'nın Trier kentinde yaşayan Tahsin Unutmaz’ın arkadaşları, kendisinden haber alamayınca polise başvurdu. Polis, 11 Aralık’ta kapısını kırarak evine girdiği Unutmaz’ın cesediyle karşılaştı. Yapılan otopside Unutmaz’ın intihar ettiği belirlendi.

Polis ve savcılık yetkilileri bir hafta boyunca Unutmaz’ın Almanya’daki akrabalarına ulaşamadı. 19 Aralık’a kadar kimseye ulaşılamayınca savcılık izniyle Unutmaz’ın cesedi yakıldı. Unutmaz’a ait küller kutunun içine kondu. Kutu kentteki Protestan Kilisesi’ne teslim edildi.

Kilisede cenaze töreni

Tahsin Unutmaz, Türk vatandaşlığından çıkıp Alman vatandaşlığına geçtiği sırada diniyle ilgili bildirimde bulunmadığı için belediye yetkilileri hangi dine mensup olduğunu tespit edemedi. Bu yüzden Protestan Kilisesi’nde Unutmaz için önceki gün cenaze töreni düzenlendi. Törene sekiz arkadaşı ve Müslüman din görevlisi de katıldı. Kilise yetkilileri Unutmaz’ın pasaportunda dini inancıyla ilgili bilginin bulunmadığını arkadaşlarına ve din görevlisine anlatınca, Müslüman din adamı dua okumadı. Arkadaşları Unutmaz’ın külleri önünde saygı duruşunda bulundu. Ardından küller kilisenin içindeki mezarlığa gömüldü.

Konsolos devreye girdi

Tahsin Unutmaz’ın yakın arkadaşlarından Ethem Bayındır’ın bilgi vermesi üzerine Türkiye’nin Mainz Başkonsolosluğu, Alman yetkililerle temasa geçti. Mainz Muavin Konsolosu Emrah Özen, “Bize bilgi gelince konuyla ilgilendik. Türk vatandaşlığından çıkmış. Bunun için ölümüyle ilgili Alman yetkililer bize bilgi vermedi. Alman yasalarına göre kimsesiz cenazeler yakılıyor. Türk vatandaşı olmadığı için yasal olarak yapacağımız bir şey yok. Akrabalarına ulaşıp bilgi verdik” dedi.

Yeğeni: Yetkililer gereğini yapmış

Tahsin Unutmaz’ın Koblenz’de yaşayan yeğeni Mahir Unutmaz da “Amcamla uzun zamandan beri bağım yoktu. Türk konsolosluğundan bana bilgi verdiler. Amcamın cesedinin yakılması normal. Bize ulaşamayınca yetkililer de gereğini yapmış” diye konuştu.