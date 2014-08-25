İntihar etmek isteyen gence biber gazlı müdahale

İzmir'in Konak ilçesinde, sevgilisinden ayrılan Ali Rıza Ürkmezer, tarihi Saat Kulesi'ne çıkarak intihar etmek istedi. Sevgilisinin yanına gelmesini isteyen Ürkmezer'e polis biber gazıyla müdahale etti. Ürkmezer, itfaiyenin açtığı hava yastığına düştü.

DHA’da yer alan habere göre, olay, dün saat 22.30 sıralarında Konak Meydanı'nda bulunan tarihi Saat Kulesi'nde meydana geldi. C.B. adlı kadın yüzünden sevgilisinden ayrıldığını öne süren Ali Rıza Ürkmezer, Saat Kulesi'nin kubbesine çıkarak atlamak istedi. Konak Meydanı'ndan geçenler saat kulesinde bir kişi olduğunu görünce durumu polis, 110 AKS ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine sevk edilen ekipler intihar edeceğini söyleyen Ali Rıza Ürkmezer'i saat kulesinden indirebilmek için çaba harcadı.

Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının sonuçsuz kalması üzerine itfaiye merdiveni ile saat kulesine sivil polisler çıktı.

Sevgilisinin yanına gelmesini isteyen Ali Rıza Ürkmezer'in bir anlık dalgınlığından faydalanan sivil polisler biber gazı kullandı.

Gazın etkisiyle kendinden geçen Ürkmezer itfaiyenin açtığı hava yastığına düştü. Aşağıda bekletilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ürkmezer ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Ürkmezer'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.