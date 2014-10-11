'İntihar eğilimli mahkûmlara gerekli özenin gösterilmediği anlaşılıyor'

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Münevver Karabulut’u öldürmekten 24 yıl hapis cezasına mahkum olan Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmesine ilişkin "Tecritte kalan, intihar eğilimi olan bir hükümlüye yeterli bir özenin gösterilmediği anlaşılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

“Cezaevi idarelerinin bu tür durumlara karşı daha tedbirli olması gerektiğini” söyleyen Gök, T24'ün, 'Komisyonda bir şey yapılır mı' sorusuna, "Cezaevleri çalışma gurubu oluştururuz. Çünkü, cezaevleri daha önce bu konularda tedbirler alıyordu? Şimdi ne oldu ona bakmak lazım" yanıtı verdi.

Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde 3'lü koğuşta tek başına kalan Cem Garipoğlu, cezaevi kantininden satın aldığı çamaşır ipi ve poşetle intihar etmişti.