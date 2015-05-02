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İntihar eden yarbay Tatar'ın ağabeyi: Tutuklanan hâkim canımızı çok yakmıştı, hafızamıza kazındı

'Bu kişilerin karar emrini nereden aldıkları belli'

Tutuklanan hâkim Metin Özçelik

02 Mayıs 2015 16:13

Amirallere suikast davası soruşturmasında tutuklama kararı verilince intihar eden Yarbay Ali Tatar’ın kardeşi Ahmet TatarSamanyolu Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve tutuklu 62 polis hakkında tahliye kararı veren hâkim Metin Özçelik’le ilgili, "Başta Metin Özçelik olmak üzere bu kişilerin isimleri hafızalarımıza kazındıBu kişiler bizim canımızı yaktılar" dedi.

Akşam gazetesine konuşan Tatar, Metin Özçelik’in ağabeyi Ali Tatar’ın ölümünden sorumlu olan kişilerin başında geldiğini öne sürerek, şunları söyledi:  

Bu kişiler bizim canımızı yaktılar. Canımızdan can aldılar. Başta Metin Özçelik olmak üzere bu kişilerin isimleri hafızalarımıza kazındı. Cumartesi gecesi yaptığı tahliye kumpasıyla o kötü anılar yeniden tazelendi. Metin Özçelik ismi ağzımızda kekremsi bir tat bıraktı. Canımızı yakan o kişi yeniden hafızamızda canlandı. 

 

'Bu kişilerin karar emrini nereden aldıkları belli'

 

Başta Zekeriya Öz olmak üzere; Ergenekon, Balyoz, Oda TV, şike davasında görev yapan hakim ve savcıların hepsi bu hukuksuzluğun bir parçasıdır. Bunlara bir görev verilmiş. Görev tanımlarına harfiyen uyuyorlar. Ağabeyim Ali Tatar yapılan itiraz gerekçesiyle tahliye edildi. Daha sonra kendi savcılarının itirazıyla yeniden tutuklandı. Ağabeyim gururuna yediremeyip intihar etti. Bu kişilerin karar emrini nereden aldıkları belli. Bir kere pisliğe bulaştılar. Artık hukuk dağıtamaz, mesleklerini yapamazlar. Cüppeleri ellerinden alınmalı."

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