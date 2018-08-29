İntihar eden Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü için tören

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da makam odasında tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son veren 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü 1\'inci Sınıf Emniyet Müdürü Cihan Alagöz (54) için görev yaptığı okulda tören düzenlendi.

Samsun\'da dün akşam makam odasında beylik tabancasıyla intihar eden 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Cihan Alagöz için bugün görev yerinde tören düzenlendi. Törene Polis Akademisi Başkanı Prof.Dr. Yılmaz Çolak, Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Cihan Alagöz\'ün eşi Nurgül, kızları Emine ve Ceren Alagöz ile emniyet mensupları katıldı. Mesai arkadaşının ve ailesinin gözyaşı döktüğü törende dualar edilip helallik alındı. Alagöz\'ün cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Çorum\'a gönderildi. Alagöz\'ün Çorum merkez Ulu Cami\'de ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlığı\'nda toprağa verileceği belirtildi

3 YIL ÖNCE ATANDI

1\'inci Sınıf Emniyet Müdürü Cihan Alagöz\'ün Çorum\'da doğduğu, 1989 yılında Polis Akademisi\'nden mezun olduğu ve sırasıyla İstanbul, Van, Sinop, Samsun İl Emniyet Müdürlüklerinin çeşitli birimlerinde ve Filistin\'de uluslararası kuruluşta görev yaptığı belirtildi. Alagöz\'ün, Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü iken, 8 Nisan 2015\'te 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne atandığı ifade edildi.



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