-İNTİHAR EDEN EMEKLİ ÖZEL HAREKATÇININ OĞLU İFADE VERDİ ANKARA (A.A) - 06.07.2011 - Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin yürüttüğü bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturma kapsamında, bir süre önce intihar eden emekli özel harekat polisi Sait Yıldırım'ın oğlunun ''tanık'' sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Hasan Yıldırım, öğle saatlerinde Ankara adliyesine gelerek, soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel'e bir süre ''tanık'' sıfatıyla ifade verdi. Daha sonra adliyeden ayrılan Hasan Yıldırım, soruları yanıtsız bıraktı. Emekli özel harekat polisi Sait Yıldırım, bir süre önce Ankara Eryaman'daki evinde intihar etmişti. Yıldırım'ın cesedi, tatil için gittiği Bursa'dan Ankara'ya gelen lise öğrencisi oğlu tarafından bulunmuştu. Cesedin yanında ruhsatlı tabancası bulunan Yıldırım'ın başının sağ tarafında, kulağının üstünde tek kurşun izine rastlanmıştı. Savcı Yüksel'in yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın, bazı cinayetlerle ilgili olarak Yıldırım'ı da suçlamıştı. Sait Yıldırım'ın intiharından önce eşi ve çocuklarına bıraktığı mektupta, ''Çarkın'ın anlattıklarının iftira olduğunu, kimseyi öldürmediğini yazdığı'' bildirilmiş ancak Yıldırım ailesi olayın intihar olduğuna inanmadıklarını belirterek aile olarak bu konunun takipçisi olacaklarını açıklamıştı.