T24 LogoT24 Logo
Gündem

İNTİHAR EDEN EMEKLİ ÖZEL HAREKATÇININ OĞLU İFADE VERDİ ANKARA (A.A)

06 Temmuz 2011 21:30

-İNTİHAR EDEN EMEKLİ ÖZEL HAREKATÇININ OĞLU İFADE VERDİ ANKARA (A.A) - 06.07.2011 - Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin yürüttüğü bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturma kapsamında, bir süre önce intihar eden emekli özel harekat polisi Sait Yıldırım'ın oğlunun ''tanık'' sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Hasan Yıldırım, öğle saatlerinde Ankara adliyesine gelerek, soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel'e bir süre ''tanık'' sıfatıyla ifade verdi. Daha sonra adliyeden ayrılan Hasan Yıldırım, soruları yanıtsız bıraktı. Emekli özel harekat polisi Sait Yıldırım, bir süre önce Ankara Eryaman'daki evinde intihar etmişti.  Yıldırım'ın cesedi, tatil için gittiği Bursa'dan Ankara'ya gelen lise öğrencisi oğlu tarafından bulunmuştu. Cesedin yanında ruhsatlı tabancası bulunan Yıldırım'ın başının sağ tarafında, kulağının üstünde tek kurşun izine rastlanmıştı. Savcı Yüksel'in yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın, bazı cinayetlerle ilgili olarak Yıldırım'ı da suçlamıştı. Sait Yıldırım'ın intiharından önce eşi ve çocuklarına bıraktığı mektupta, ''Çarkın'ın anlattıklarının iftira olduğunu, kimseyi öldürmediğini yazdığı'' bildirilmiş ancak Yıldırım ailesi olayın intihar olduğuna inanmadıklarını belirterek aile olarak bu konunun takipçisi olacaklarını açıklamıştı.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24