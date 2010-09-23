-İNTİHAR EDEN DENİZ YÜZBAŞI TOPRAĞA VERİLDİ İSTANBUL (A.A) - 23.09.2010 - Heybeliada Deniz Lisesi Komutanlığında öğretmenlik yapan ve gece intihar eden Deniz Yüzbaşı Doğan İlhan, İstanbul'da toprağa verildi. Heybeliada'daki evinde tabancayla intihar eden Deniz Yüzbaşı Doğan İlhan için Sarıgazi Kültür Derneği ve Cemevi'nde tören düzenlendi. Deniz Yüzbaşı İlhan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Heybeliada'dan öğle saatlerinde cemevine getirildi. Burada Deniz Yüzbaşı İlhan için cemevi dedesi Kasım Ülker tarafından cenaze namazı kıldırılarak dua edildi. Cenaze namazında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Koramiral Bülent Bostanoğlu ile askeri yetkililer, Deniz Yüzbaşı İlhan'ın babası Sabri İlhan ile annesi Fatma İlhan da saf tuttu. Namazın ardından Deniz Yüzbaşı İlhan'ın naaşı törene katılan askerler tarafından selamlanarak Alemdağ Ekşioğlu Mezarlığı'na uğurlandı. Deniz Yüzbaşı İlhan'ın naaşı burada toprağa verildi. Öte yandan, iki ayrı evlilikten 2 çocuğu bulunan Yüzbaşı Doğan İlhan'ın, bir süredir ikinci eşiyle de ayrı yaşadığı öğrenildi.